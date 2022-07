Lapozó: Egymilliárd eurót költ Spanyolország katonai kiadásokra

Franciaország ismét dzsihadista nőket telepített haza Szíriából

A francia külügyminisztérium kedden reggel közleményben jelentette be, hogy megérkeztek Franciaországba azok a francia állampolgárságú nők és gyermekeik, akik Északkelet-Szíriában, az elfogott dzsihadisták számára fenntartott fogolytáborokban raboskodtak az Iszlám Állam összeomlása óta. Az újabb hazatelepítési akcióval összesen 35 kiskorú gyermek és 16 nő lépett francia területre. A dzsihadista anyákat átadták az igazságügyi hatóságoknak, a gyerekeket pedig a gyermekjóléti szolgálatoknak. A francia kormány 2016 óta már 126 olyan kis- és fiatalkorú gyermeket repatriált Szíriából Franciaországba, akiknek a szüleik az Iszlám Államhoz csatlakoztak korábban. A keddi hazatelepítés után még mindig 165 kiskorú gyermek és 64 francia állampolgárságú anya tartózkodik a kurdok által felügyelt szíriai táborokban, ahol az ENSZ beszámolói szerint embertelen körülmények között élnek. Az iraki–szíriai övezetbe távozott franciák családjait tömörítő egyesített családok kollektívája keddi sajtóközleményében reményét fejezte ki, hogy „a jövőben a francia kormány befejezi a gyalázatos hazatelepítési politikáját, amelyben egyenként elemzi és válogatja ki a hazatérők személyét, sok esetben elszakítva egymástól a testvéreket, sőt az anyákat és gyermekeiket is”.

Forrás: dhnet.be

Pilótasztrájk és fenyegető csőd a skandináv légitársaságnál

A többször kitolt határidő ellenére sem született megállapodás a Scandinavian Airlines (SAS) és a szakszervezetek között, így hétfő délután sztrájkolni kezdtek a pilóták. A főszezon közepén, és a cég mély pénzügyi válságában körülbelül 900 dán, norvég és svéd pilóta nem kezdte el a munkát. A légitársaság becslése szerint a sztrájk naponta 250 indulást és 30 000 utast érinthet. Anko van der Werff vezérigazgató a legutolsó tárgyalásról távozva csak annyit mondott, hogy le van döbbenve.

„Ami itt van, az a sztrájkkultúra. Ez a hatodik sztrájk az elmúlt 12 évben. Hogy a fenébe sikerül befektetőket találnunk, ha ez így folytatódik?” – tette fel a kérdést a vezérigazgató. Hans Jørgen Elnæs norvég elemző is úgy véli, nagyon rossz az időzítés, a befektetők és a hitelezők kedvét is jelentős mértékben ronthatja a bizonytalanság. A légitársaság fél éve kezdte el a vállalat megmentésével kapcsolatos programját, ami a költségek és az adósságok lefaragásáról, valamint a cég szerkezetének átalakításáról szól, hogy új befektetőket vonzzon. Nemrégiben mind Svédország, mind Norvégia kormánya bejelentette, hogy nem kíván a jövőben újabb tőkét injektálni a cégbe. Egyelőre sem a cég, sem a pilótaszövetség nem nyilatkozik arról, szándékában áll-e ismét leülni a tárgyalóasztalhoz. A cég kedden reggel viszont bejelentette, az Egyesült Államokban működő leányvállalata csődvédelmet kér, ami lehetővé teszi, hogy újrastrukturálja a vállalat tartozásait és új tőkét vonjon be.

Forrás: Aftonbladet, Dagens Nyheter