Lapozó: Szorosabbra fűzte kapcsolatát Spanyolország és az USA

A spanyolok fele nem megy nyaralni az infláció miatt

A spanyolok közel fele változtat nyaralási tervein vagy lemondja azt az egyre emelkedő árak miatt. A már gyakorlatilag minden árut és szolgáltatást érintő, tíz százalék feletti infláció miatt a spanyolok nagy része spórolásba kezdett. Egyre kevesebben vannak azok, akiknek az életszínvonalát nem befolyásolja érezhetően a fogyasztói árindex emelkedése. Egy friss felmérés szerint hiába akart a lakosság többsége a koronavírus-járvány után újra nyaralni, a drágulás miatt 42,6 százalékuk kénytelen volt módosítani terveit. Közülük 7,6 százalék olcsóbb úti célt választott, 18,8 százalékuk csökkentette a nyaralással töltött napok számát, így takarítva meg némi pénzt, 16,2 százalékuk viszont törölte utazását. A spanyolok alig ötöde mondta azt, hogy egyelőre tartja eredeti terveit, minden harmadik ember pedig nem is tervezett semmit a nyári időszakra. A spanyolokat megkérdezték az ország gazdasági helyzetéről is: 66 százalékuk szerint Spanyolország gazdasága jelenleg rossz vagy nagyon rossz állapotban van. A kormány eddigi válságkezelést célzó intézkedései közül leginkább az áram áfájának tízről öt százalékra csökkentését méltatják, de egyetértenek az energiacégek extraprofitjának megadóztatásával is.

Forrás: elmundo.es

Cirkuszi bohócnak öltözött algériai migráns zaklatott egy fiatal nőt

Egyre bővül Franciaországban a no-go zónák sora. A Párizstól északnyugatra fekvő Saint-Germain-en-Laye település vándorcirkuszának szellemvasútján, a sötét labirintusban haladó vonaton zaklattak szexuálisan egy fiatal francia nőt. Az elkövető egy cirkuszi bohócnak öltöztetett algériai migráns volt, akinek a feladata az lett volna, hogy az elhaladó szerelvényen – a távolból – riogassa a rémisztő szórakozásra vágyó fiatalokat. Az algériai születésű, 27 éves Bachir S. azonban a lány közelébe férkőzött, majd simogatni kezdte a mellét. Miután a szellemvasút kiért az alagútból, a lány azonnal panaszt tett a bohóc ellen, később a rendőrség letartóztatta a bohócot alakító bevándorlót és vizsgálatot indított az ügyben. Az esetről beszámoló francia internetes portál, a Valeurs Actuelles egyik olvasója előrelépésnek nevezte, hogy a francia rendvédelem már hajlandó legalább az elkövető keresztnevét nyilvánosságra hozni.

Forrás: valeursactuelles.com

Szorosabbra fűzte kapcsolatát Spanyolország és az USA

„Az elmúlt húsz év legszorosabb kapcsolata alakult ki Spanyolország és az Egyesült Államok között” – így véli a spanyol külügyminiszter. José Manuel Albares szerint a két ország közötti viszony stabilitását jól mutatja a múlt héten megszervezett NATO-csúcs, amely országos siker volt, másrészt az is, hogy amerikai hadihajókkal bővítik a cádizi Rota katonai bázisát, így reagálva az oroszok fenyegetéseire. Ennek kapcsán többen kritizálták a kormány védelmi költségvetésének bővítését. Albares erre válaszolva elmondta, hogy az ország lakosságát nemcsak az orosz–ukrán háború gazdasági következményeitől, hanem a biztonságukat fenyegető veszélyektől is meg kell védeni, mind a keleti, mind a déli frontról.

Albares beszélt a melillai kerítés ostromáról is. Szerinte valóságos tragédia történt, hisz a határt megtámadó közel kétezer afrikai állampolgár közül 23 meghalt. Úgy véli, hogy a határ védelme a marokkói csendőrség közreműködése nélkül kivitelezhetetlen lett volna. A történtek miatt több vizsgálat is indult, amely arra keresi a választ, hogy a hatóságok részéről történt-e túlkapás, és ha igen, miért. Albares védelmébe vette Pedro Sánchez miniszterelnököt, aki a történtekről adott első interjújában – a helyszíni felvételek megtekintése nélkül – dicsérte a marokkói hatóságok határozott fellépését az illegális migránsokkal szemben.

Forrás: elperiodico.com