Franciaország kitoloncol egy radikális imámot

A francia vezetés kiutasított egy radikális nézeteket valló imámot, adta hírül a BFMTV. A marokkói állampolgárságú Hassan Iquioussen rendkívül aktív a közösségi médiában, YouTube-csatornáján több százezer követője van. A férfi rendszeresen olyan gyűlöletbeszédeket tartott, amelyek ellentétesek Franciaország értékeivel, továbbá a szekularizmus, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség elvével.

A Le Point nevű lap számolt be róla, hogy a muszlim férfi már évtizedek óta Franciaországban él, de állampolgárságot nem kapott. A lap úgy tudja, hogy a férfi a télen kérvényezte tartózkodási engedélyének meghosszabbítását, így feltehetően nagy meglepetésként érte, hogy azt megtagadták tőle a hatóságok. A cikkből az is kiderül, hogy Hassan Iquioussen a Muszlim Testvériség iszlamista szervezet Musulmans de France nevű csoportjához köthető. Az imám egyébként rendszeresen hirdette több százezres követőtáborának a közösségi médiában a radikális nézeteit. Az imám minden beszédében kihangsúlyozta, hogy a saría törvénynek kell vezérelnie a hívek viselkedését és cselekedeteit, legyen szó akár magánéletről, akár társadalmi fellépésről.

A YouTube videómegosztón megtekinthető egyik beszédében például azt ecseteli, hogy egy feleségnek minden esetben a férje kedvében kell járnia, és azt is el kell fogadnia, ha a férfi a mártírhalál mellett dönt. A felvételt több mint 310 ezren látták.

Az imám a Muszlim Testvériség irányvonalának megfelelően a politikába is megpróbált beavatkozni, felszólította ugyanis a muszlim követőit, hogy aktívan vegyenek részt a politikában. Fia, Soufiane így is tett és a Franciaország északi részén lévő Nord megye húszezres települése, Denain szocialista polgármestere, Anne-Lise Dufour Tonini jobbkezeként tevékenykedett egy ideig. A városvezető azonban, miután többen is felhívták a figyelmét az Iquioussen család és a Muszlim Testvériség nevű szervezet közti kapcsolatra, a 2020-as helyhatósági választások után végül elhatárolódott a családtól.

A Le Point értesülései szerint az imám kiutasításáról június 22-én döntött Nord megye külföldi állampolgárok kiutasításával foglalkozó bizottsága. A lap úgy tudja, hogy a prefektus személyesen részt vett a megbeszélésen, ahol kihangsúlyozta, hogy az imám 2004-ben, 2005-ben és 2014-ben is egyértelműen antiszemita kijelentéseket tett.

A Le Point felhívja rá a figyelmet, hogy maga a belügyminiszter, Gérald Darmanin is támogatta a prédikátor kitoloncolását.