Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Ellentétes állítások érkeztek Vinnicja ostromáról

Az eddiginél is szigorúbb szankciókat követel az ukrán elnök Vinnicja város ostroma miatt. Moszkva szerint ők nem civil célpontokat támadtak, Kijev szerint viszont igen. Volodimir Zelenszkij most is megismételte, hogy ha Európa teljes embargó alá vonná az oroszországi energiát, akkor Moszkvának nem lenne miből fedeznie a háborút – számolt be az M1 Híradója.

Borítókép: Az előző napi orosz rakétatámadás egyik helyszínén keresgélnek használható holmit a nyugat-ukrajnaiak (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)