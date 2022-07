A gazdaságban is zajlik a háború

A rendkívül kedvezőtlen kilátások jelentős részben az energiaválságból fakadnak. Hortay Olivér, a Századvég energetikai üzletágának a vezetője a minap arról beszélt, hogy Németország energiaellátása az összeomlás felé tart. Oroszország június közepén technikai hibára hivatkozva csaknem felére csökkentette német gázszállításait. Az Északi Áramlat július 11-én kezdődött karbantartása óta pedig egyáltalán nem szállít gázt. A németek most attól tartanak, hogy a javítási munkák után sem indul újra a vezeték. Hortay Olivér hangsúlyozta, hogy ez nemcsak Németországot, hanem egész Euró­pát érinti.

– Tavaly az Európai Unió orosz gázimportjának több mint harmada a német vezetéken keresztül érkezett, és miután a tagállamok energiapiacai szorosan összekapcsolódnak, a kieső mennyiség a közösség egészében hiányt okoz – magyarázta.

Londoni makrogazdasági elemzők is megkongatták a vészharangot. A Centre for Economics and Business Research tanulmánya szerint az orosz földgázszállítások leállásának növekvő kockázata miatt negyven százalék körüli az esélye annak, hogy az európai gazdaság az idén recesszióba kerül.

A cég szerint ha az orosz földgázszállítások valóban elapadnak, az európai kormányok először nem a háztartások, hanem az ipari létesítmények ellátását függesztenék fel. Németországban például tavaly az ipar használta fel a teljes földgázfogyasztás 37 százalékát. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő pedig azt jelezte, hogy ha nem érkezik földgáz Oroszországból, az hatalmas makrogazdasági sokkot jelentene. Elemzőik szerint több mint három évbe telne, mire az Európai Unió pótolni tudná az orosz földgázt a szállítások teljes leállása esetén.

Az Európai Bizottság prognózisa szerint lassul a növekedés az unióban, mert a gazdaságra a koronavírus-járvány, valamint Oroszország Ukrajna elleni háborúja is negatív hatással van. A közösségben várhatóan 2,7 százalékkal bővül idén a gazdaság, míg jövőre mindössze másfél százalékkal.

Az Egyesült Államokban sem kedvező a helyzet, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) rontotta az amerikai gazdaság növekedésére szóló előrejelzését. Az IMF szerint az ország szűk mezsgyén kerülheti csak el a recessziót. A Goldman Sachs Group Inc. amerikai bank szakértői szintén arra figyelmeztettek, hogy nő a recesszió kockázata.

Az sem jó hír, hogy az elemzők várakozásánál is jelentősebb mértékben lassult a kínai gazdaság növekedése a második negyedévben.

Ennek hátterében a koronavírus-járvány újabb fellobbanása áll, amely visszavetette az ipari termelést és a fogyasztást áprilisban és májusban is. A kínai hazai össztermék 0,4 százalékkal nőtt a második negyedévben éves szinten, ez jócskán elmaradt az első negyedévi 4,8 százalékos ütemtől.

Ilyen körülmények között kell Magyarországon a kormánynak segítenie a gazdasági növekedés fenntartását. Orbán Viktor július elején arról beszélt, hogy a magyar gazdaságnak van esélye rá, hogy a bonyolult környezetben is találjon olyan ösvényt, amelyen haladva kimaradhat a válságból.

Borítókép: A Nemzetközi Valutaalap még az amerikai gazdaság növekedésére szóló előrejelzését is rontotta (Fotó: Europress/AFP)