Hosszú, rögös út vezet még a bolgár–északmacedón megegyezésig

Szkopjében a vasárnapi után hétfőn is többezres tiltakozó megmozdulások várhatók. Az ellenzéki jobboldali VMRO és a baloldali Levica által szervezett felvonuláson a résztvevők „Állítsák meg a bolgárosítást!”, „Bolgár fasizmus – európai értékek” feliratú transzparenseket tartottak a magasba, a bolgárokat tetveknek és tatároknak nevezték.

Elemzők megjegyezték: látszólag a most véget ért francia uniós elnökség javaslata ellen tiltakoztak, valójában a bolgárokat szidták.

– Nincs szükségünk Európára, ha asszimilálni akarnak bennünket – mondta Hrisztijan Mickoszki, a VMRO vezetője.

Június végén a bolgár parlament a francia javaslat alapján felhatalmazta a bolgár kormányt, oldja fel vétóját, hogy Észak-Macedónia megkezdhesse csatlakozási tárgyalásait az EU-val. A két ország közötti vitatott kérdések rendezésére vonatkozó kompromisszumos javaslatot a francia uniós elnökség dolgozta ki, Párizs garanciát vállalt a bolgár feltételek jövőbeli teljesítésére. Ezek közül a legfontosabbak: Észak-Macedónia hivatalosan ismerje el, hogy nyelve bolgár gyökerű, alkotmányában ismerje el a bolgár kisebbséget és szüntesse meg a Bulgária elleni gyűlöletbeszédet.

Kiderült azonban, hogy a június 30-án lejáró francia uniós elnökség utolsó óráiban változtatás történt: az uniós csatlakozási tárgyalásokból kimaradtak az Észak-Macedónia és Bulgária közötti vitatott történelmi kérdések pontjai.

Ezek után Észak-Macedónia elnöke, Sztevo Pendarovszki kijelentette, hogy Franciaország javaslata elfogadható számára. Szerinte Franciaország javaslata átmeneti, és nem ássa alá a macedón identitást, de ez a kérés – a bolgárok alkotmányba való felvétele – egyelőre nem teljesíthető, nincs meg ehhez a szükséges konszenzus.

Szombaton Bulgáriában is néhány százan tiltakoztak a szófiai francia nagykövetség előtt, „Ne áruljátok el Macedóniát!” feliratú transzparensekkel. A szervezők azt állítják, hogy jelentős különbségek vannak a Bulgária által jóváhagyott francia javaslat és a Szkopjének benyújtott dokumentum között. A politikai pártok hallgatnak, egyedül Kosztadin Kosztadinov, az ellenzéki Vazrazsdane párt elnöke jelentette be, hogy kérelmet nyújt be a nemzetgyűlésnek a múlt heti országgyűlési határozat megsemmisítésére, amely a vétó feloldását szavazta meg. Azt állítja, hogy „Macron belejavított a szövegbe”, így sérül a bolgár parlament döntése. A külügyminisztérium közölte: tisztában van a francia elnökség valamennyi javaslatával, de egyelőre kivár.

Albánia felszólította Észak -Macedóniát, hogy fogadja el a francia javaslatot, mivel nem lesz más, ellenkező esetben a két országnak külön kell megkezdenie az EU-csatlakozási tárgyalásokat.

Edi Rama albán miniszterelnök a szkopjei politikai vezetéshez fordult: „Mondom nektek: fogadjátok el, mert nem lesz más javaslat. Ez az utolsó. Különben még 17 évig kell az EU ajtói előtt várnotok. Az ajtókat megnyitni kell, így az összes kérdést Bulgária és Észak-Macedónia között párbeszéd révén meg lehet tárgyalni. Nyisd ki ezt az ajtót. Nyisd meg most!”

