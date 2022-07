Lapozó: Drámai inflációval zárja az évet Spanyolország

Egyre több katolikus lány hord fejkendőt Franciaországban, hogy muszlim kortársait utánozza

Furcsa divat hódít Franciaországban: egyre több keresztény hátterű – de vallását nem gyakorló – fiatal francia lány visel fityulát, a manapság többnyire csak apácákon látott fátylat. Francia lányok tömegei töltik fel a TikTokra fejkendős videóikat. A hajukat teljesen eltakaró kendő pedig megszólalásig hasonlít muszlim kortársaik vallásos öltözetére. A megkülönböztetést sok esetben csak az teszi lehetővé, hogy a videót publikáló francia tinédzser felirattal tisztázza, hogy ő keresztény.

A Lyoni Egyetem történelem professzora, Oissila Saaidia szerint a fiatal muszlim lányok körében hozzávetőleg tíz éve terjedt el az a szokás, hogy a muszlim fejkendő és hosszú ruházat konzekvens, látványos viselésével egyértelműsítik vallási hovatartozásukat Franciaországban. Emellett az arcukat kiemelő hangsúlyos sminket is alkalmazzák nőiességük demonstrálására. A francia keresztény hátterű tini lányok pedig ezt a különös hatást, az egyszerre visszafogott és kacér megjelenést akarják leutánozni. A széles körben terjedő másolás pedig már divatot teremtett. „Az utcán már meg sem lehet őket [a muszlim és a keresztény lányokat] különböztetni”– meséli tapasztalatait a professzor. A jelenséggel kapcsolatban megszólaló vallástörténész, Jean-François Colosimo ugyancsak a paradoxonra hívja fel a figyelmet. A fiatal keresztény lányok a fejkendővel akarnak feltűnővé és izgalmassá válni, miközben a fityula inkább a szemérmesség szimbóluma, a test elrejtésének az eszköze. A fiatalokra jellemző az útkeresés, ehhez pedig innen is onnan is lopnak látványos elemeket, ezúttal a muszlim közösség hagyományos életvitelének az eszközeit vették át.

Forrás: observers.france24.com