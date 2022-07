Lapozó: Finnország kitilthatja az orosz turistákat

Továbbra is veszélyben a svéd NATO-csatlakozás

Ankara követeli Stockholmtól és Helsinkitől, hogy adjanak ki bizonyos személyeket – akik megítélésük szerint terroristatevékenységet folytatnak – ellenben Törökország nem egyezik bele a svéd és finn NATO-csatlakozásba. Az elvárásokat a madridi NATO-csúcson aláírt háromoldalú megállapodásra alapozzák, amelyben a skandinávok vállalták a terrorizmus elleni harcot. A Reuters értesülései szerint a török külügyminisztérium közölte, hogy Svédország több olyan személyt sem adott ki, akiket terrorizmussal gyanúsítanak, ezért Ankara blokkolhatja a skandináv ország NATO-csatlakozását. A svéd külügyminiszter korábban közölte: Svédországban senkinek sem kell azon aggódnia, hogy kitoloncolják. – Nem adunk ki senkit, akinél nem bizonyított a terrorizmus. Semmi okuk sincs arra a kurdoknak, hogy azt higgyék, emberi vagy demokratikus jogaik csorbulni fognak – mondta el Ann Linde. Törökország Svédországtól 73, Finnországtól pedig 12 személy kiadatását követeli. Legtöbben a PKK kurd munkáspárttal állnak kapcsolatban, amelyet Törökország terrorszervezetnek tart.

Spanyolország megkönnyíti a külföldiek munkavállalását

Jóváhagyta a spanyol kormány a külföldiek munkavállalását könnyítő törvényreformot. A statisztikai adatok szerint annak ellenére, hogy hivatalosan csaknem 2,9 millió munkanélküli él a dél-európai országban, mégis több száz, esetenként több ezer betöltetlen álláshely áll rendelkezésre különösen a mezőgazdaságban és a vendéglátóiparban, ahol gyakorlatilag sosincs elég spanyol munkavállaló. Ahhoz, hogy ezeket a posztokat könnyebben be lehessen tölteni, a kormány jóváhagyta a bevándorlási törvény reformját, amely könnyebbé teszi a külföldi munkavállalóknak, hogy spanyolországi munkaszerződést kapjanak. Az elsődleges cél továbbra is a spanyol állampolgárok alkalmazása, de ha közülük nem jelentkezik senki egy adott munkapozícióra, akkor nyitva áll a lehetőség a külföldi munkavállalók előtt is, akik ugyanolyan feltételek mellett dolgozhatnak majd, mint a spanyolok. Az új előírások értelmében a külföldiek könnyebben kapnak majd letelepedési és munkavállalási engedélyt, ha képzésben vesznek részt. Akinek minimum két éve rendezetlenek a körülményei Spanyolországban, és legalább hat hónapja így dolgozik, az is könnyebben juthat letelepedési és munkavállalási engedélyhez, ha benyújtja a szükséges igazolásokat és továbbra is elkötelezett a munkavégzés iránt. Ezenkívül egyszerűsítik az egyéni vállalkozói tevékenységhez való hozzáférés követelményeit is, valamint csökkentik a hivatali papírmunkát és észszerűbbé teszik az adminisztrációs eljárásokat.

