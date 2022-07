Lemondott Joe Biden kommunikációs igazgatója

Lemondott és távozik az amerikai elnök kommunikációs igazgatója, Kate Bedingfield – jelentette be szerdán a Fehér Ház. Az AFP francia hírügynökség rámutat, hogy a közlés figyelemre méltó esemény négy hónappal a november 8-i félidős választások előtt.

Kate Bedingfield, aki Joe Biden amerikai elnök választási kampányának gerincét képezte, majd a demokrata elnök kommunikációs igazgatója volt, július végén távozik a Fehér Házból, hogy több időt töltsön férjével és kisgyermekeivel

– közölte Ron Klain, a Fehér Ház kabinetfőnöke. Kijelentette: „Kate Bedingfield tehetsége és kitartása nélkül Donald Trump (korábbi amerikai elnök) talán még mindig a Fehér Házban lenne. Továbbra is döntő szerepet fog játszani Biden napirendjének kívülről történő előmozdításában.”

A Fehér Házon belüli lemondások nem szokatlanok a ciklus közepén, ám Bedingfield most épp akkor távozik az elnök hívei közül, amikor több amerikai médium is a végrehajtó hatalmon belüli működési zavarokról számolt be. – A Fehér Ház még nem jelentette be, hogy ki fogja megvédeni a népszerűségi listán egyre lejjebb csúszó Joe Bident, akit a progresszív tábor egyre gyakrabban támad tehetetlensége miatt az abortuszjogok szövetségi szintű eltörlése és az országot gyászba borító lövöldözésekkel kapcsolatban – számolt be az AFP.

