Megnyílt az út az előre hozott választások előtt Olaszországban

Feloszlatta a parlamentet csütörtökön Sergio Mattarella olasz államfő, megnyitva ezzel az utat az előre hozott választások előtt. Mario Draghi olasz miniszterelnök ugyanis a nap folyamán korábban benyújtotta lemondását.

Hiába reménykedett a nemzetközi közösség, hogy a nagy presztízsnek örvendő politikusnak sikerül egyetértésre és együttműködésre bírnia az olasz nemzeti egységkormány civakodó frakcióit. Szerdán a miniszterelnök által kért bizalmi szavazásra gyűlt össze a római parlament felsőháza, ahol a koalíció részét képező, Matteo Salvini vezette Liga és a Silvio Berlusconi vezette Hajrá, Olaszország! távol maradt a szenátusi aulától, véget vetve ezzel az egységkormánynak.

Draghi már a múlt héten is benyújtotta lemondását Sergio Mattarella köztársasági elnöknél, aki azonban ezt akkor nem fogadta el.

A végül mégis távozó kormányfő csütörtökön reggel még utoljára felszólalt a római alsóház képviselői előtt. Megköszönte a múltban folytatott együttműködésüket, majd útja egyenesen a Quirinale-palotába, Sergio Mattarellához vezetett, ahol döntését közölte az államfővel. Mattarella a délutáni órákban találkozott Maria Elisabetta Casellatival, a felsőház elnökével, illetve Roberto Ficóval, az alsóház elnökével, akikkel együtt a kétkamarás parlament feloszlatásáról döntött az alkotmány 88. cikkelyének értelmében.

Az államfő várhatóan az előre hozott parlamenti választások időpontját is bejelenti hamarosan. Sajtóértesülések szerint szeptember 18-án vagy 25-én járulhatnak az urnákhoz az olaszok. Az ország elsőrendű érdeke a választások mielőbbi lebonyolítása az európai uniós források felhasználására és a folyamatban lévő reformokra vonatkozó döntések mielőbbi folytatása miatt. Továbbra is Mario Draghi látja el azonban a kormányfői feladatokat, amíg az új kormánykoalíció nem jön létre. Ezt követően is van ráadásul esély arra, hogy a miniszterelnök visszatérjen a politikai színtérre.

A közelmúltban Draghi többször is burkoltan utalt arra, hogy a köztársasági elnöki rezidenciában folytatná pályafutását.

Mario Draghi kormányfői pályafutásának végével ugyanakkor lezárult a hónapok óta tartó politikai zsarolások és taktikázások sorozata, amelynek valódi győztese az ellenzék sorait választó és közben következetes, átlátható politikai programot folytató Olasz Testvérek elnöke, Giorgia Meloni. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Liga, a Hajrá, Olaszország! és az Olasz Testvérek jobbközép szövetségének jó esélye van arra, hogy győztesként kerüljön ki az őszi parlamenti választásokon. Az előrejelzések szerint az Olasz Testvérek élvezi a legnagyobb, 22 százalékos támogatottságot. A Liga a szavazatok 14,6 százalékát, a Hajrá, Olaszország! pedig 8,6 százalékát szerezheti meg a választásokon. A szövetségesek közötti megegyezés alapján az a párt jelölhet miniszterelnököt, amelynek a voksok többségét sikerül megszereznie. Giorgia Meloni be is jelentette, készen áll az ország kormányzására.