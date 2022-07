Merényletek, amelyek megrázták a világot + videó

John F. Kennedy amerikai elnök

John Fitzgerald Kennedyt, az Egyesült Államok harmincötödik elnökét 1963. november 22-én Dallasban lőtték le, a kórházba vezető úton pedig nem tudták megmenteni életét, elvérzett. A gyilkosság gyanúsítottját, az akkor huszonnégy éves Lee Harvey Oswaldot másfél órával az incidenst követően már le is tartóztatták. Őt aztán két nappal később érte utol a végzet: amikor a hatóságok átakarták szállítani a megyei börtönbe egy Jack Ruby nevű helyi bártulajdonos élőadásban végzett vele. A Kennedy-gyilkosságot azóta is rengeteg összeesküvés-elmélet övezi, 2017-ben Donald Trump akkori amerikai elnök ígéretéhez híven nyilvánosságra hozta a nyomozás dokumentumainak egy részét − kétezer-nyolcszázat −, azonban háromszáz még így is titkosítva maradt. Kennedy volt a negyedik amerikai elnök, akit hivatali ideje alatt gyilkoltak meg.

Ronald Reagan amerikai elnök

1981. március 31-én Ronald Reagan amerikai elnök a washingtoni Hilton Hotelban vett részt egy konferencián, ahol aztán limuzinjához haladva a tömegből egy John Hinckley nevezetű férfi hatszor is rá lőtt. Az elnököt közvetlenül egyik golyó sem találta el, azonban a hatodik lövedék az autóról visszaverődve Reagan elnökbe fúródott. A merényletet követően egyből kórházba szállították, ahol sikeresen eltávolították a golyót bal tüdejéből.

Margaret Thatcher brit kormányfő

1984. október 12-én a brit Konzervatív Párt a brighton-i Grand Hotelban tartott konferenciát, amikor az épületben bomba robbant. A detonációban öten vesztették életüket, továbbá harmincegyen megsérültek, Margaret Thatcher kormányfőnek azonban sikerült időben kimenekülnie. Az időzített robbanószerkezetet az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) paramilitáris szervezet egyik tagja, Patrick Magee helyezte el a hotelban, akit később életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.

Olof Palme svéd miniszterelnök

1986. február 28-án Olof Palme svéd miniszterelnök és felesége Stockholm belvárosában sétáltak haza, amikor egy fegyveres hátulról lelőtte a kormányfőt, aki azonnal belehalt sérülésébe. A második lövés feleségét is megsebesítette, azonban ő túlélte a merényletet. A miniszterelnök gyakran testőrök nélkül közlekedett, így tette azon az estén is, így a merénylőt nem tudták elkapni. A támadó személyazonosságára 34 év után derült fény, azonban ekkor már nem élt az elkövető.

II. János Pál pápa

1981. május 13-án II. János Pál pápa a vatikáni Szent Péter téren haladt át hívei lelkes tömegén, amikor a kurd származású Mehmet Ali Agca négyszer rálőtt az egyházfőre. A pápa súlyosan megsebesült, az egyik lövedék a gyomrát lyukasztotta át, egy másik a szíve mellett haladt el, ennek ellenére túlélte a merényletet. Az elkövetőt 1981 júliusában életfogytiglanra ítélték, azonban II. János Pál pápa kérésére Carlo Azeglio Ciampi olasz elnök 2000 júniusában kegyelmet adott neki. − Imádkozzatok testvéremért, akinek őszintén megbocsátottam − szólt híveihez a pápa a merényletet követően.

Borítókép: John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolása előtt pillanatokkal (Fotó: Corbis)