Újabb külföldi portálokat tiltottak be Oroszországban

Oroszország megtiltotta a Bellingcat oknyomozó hírportálnak és fő helyi partnerének, a The Insidernek, hogy az ország területén belül működjenek, miután biztonsági kockázatnak minősítették a szervezeteket. A Bellingcat alapítója, Eliot Higgins a hivatalos közleményében úgy fogalmaz: az orosz főügyész pénteken bejelentette, hogy a Bellingcat tevékenységét ezentúl hivatalosan is nemkívánatosnak minősítik orosz területen az orosz nyomozó partnerünkkel, a The Insiderrel együtt, mivel Moszkva érvelése szerint az fenyegetést jelentett az Oroszországi Föderáció alkotmányos rendjének és biztonságának alapjaira. A hollandiai székhelyű Bellingcat ugyanakkor megjegyzi: a döntés nem volt váratlan, hiszen az úgynevezett nemkívánatos szervezetek egyre bővülő listáján már számos nemzetközi és orosz média- és emberi jogi szervezet szerepel, amelyeknek egyetlen hibája az volt, hogy félelem nélkül vizsgálták a kormányzat jogsértéseit és korrupciót az Oroszországi Föderációban.

A Bellingcat egyébként több, Oroszországra nézve kellemetlen ügyet tárt fel az elmúlt években: leleplezték például a Malaysian Airlines gépét 2014-ben Kelet-Ukrajnában lelövő, oroszok által támogatott szeparatistákat, de ők tárták fel azt is, hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust 2020-ban az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egy legalább nyolc ügynökből álló különítménye mérgezte meg – emlékeztetett a Reuters.

A Bellingcattal szemben alkalmazott szigor egyébként viszonylag ritkának tekinthető, de hasonlóan járt egy évvel ezelőtt a Projekt nevű portál is, amelyet közvetlenül azután tiltott be, illetve minősített nemzetbiztonsági kockázatnak Moszkva, hogy az orosz belügyminiszter ingatlanügyeiről közöltek tényfeltáró cikkeket. A Projekt jelentetett meg egyébként cikkeket Ramzan Kadirov csecsen elnök feleségeinek vagyonáról és arról a nyári táborról is, amelyet Vlagyimir Putyin palotájának terjeszkedése miatt kellett lerombolni.

A háború február 24-i kitörését megelőző hetekben egyébként Moszkva leállította az országban a Deutsche Welle német közszolgálati műsorszolgáltató sugárzását, válaszul arra, hogy Berlin betiltotta a német nyelvű, orosz állami RT DE című tévécsatornát Németországban. Márciusban egy orosz bíróság pedig úgy döntött, hogy betiltja a Facebookot és az Instagramot, miután anyacégüket, az amerikai Meta Platforms IT-óriásvállalatot szélsőségesnek minősítette. Az ügyben a főügyészég nyújtott be keresetet, miután a két közösségi médium több országban visszavonta az erőszakra buzdító üzenetekre vonatkozó tilalmát Vlagyimir Putyin és az általa Ukrajnába vezényelt orosz csapatok esetében. Akkor az orosz főügyészség azzal érvelt, hogy a Meta közösségi oldalai nagymértékben befolyásolják a közvéleményt, maga a vállalat pedig alternatív valóságot hozott létre, amelyben gyűlöletet szított az oroszok ellen.

Borítókép: Eliot Higgins, a Bellingcat alapítója (Fotó: Getty Images/Pierre Crom)