A déli államok Washingtonba és New Yorkba buszoztatják a migránsokat

Greg Abbott republikánus párti texasi kormányzó pénteken bejelentette, hogy a mexikói határon átlépett ötven migránst – bolíviai, ecuadori, hondurasi, kolumbiai és venezuelai állampolgárokat – New Yorkba tartó buszra rakták.

Joe Biden elnök nem hajlandó elismerni a nyitott kapuk politikája által okozott válságot, ezért Texas kénytelen lépéseket tenni közösségeink biztonsága érdekében

– nyilatkozta a kormányzó. Április óta Texasból már több mint 6200, Arizonából mintegy ezer bevándorlót küldtek Washingtonba. Greg Abbott szerint a két város remek úti cél, hiszen más demokrata vezetésű településekhez hasonlóan azt hirdetik magukról, hogy tárt karokkal fogadják a bevándorlókat. Az összes ilyen jellegű buszoztatás önkéntes alapon történik. – (A texasi) San Antonióba akartam menni, de kifogytam a pénzből, ezért a washingtoni buszra szálltam – mesélte a The New York Timesnak egy, a Rio Grande folyón illegálisan átkelő venezuelai férfi, akinek a texasi határőrök felajánlották: 50 dollárért San Antonióba mehet, az amerikai fővárosba ingyen. – Texasban azt mondták, New Yorkban megkapjuk a szükséges támogatást és segítséget – mondta egy szintén venezuelai nő az al-Dzsazíra hírcsatornának.

Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője szégyenteljesnek nevezte a buszoztatást, mondván, a szóban forgó két állam az adófizetők pénzét pazarolja.

Muriel Bowser, Washington demokrata párti polgármestere azzal vádolta meg republikánus riválisait, hogy gonosz politikai játszmát űznek, a migránsokat politikai haszonszerzésre használják.

A polgármester szerint városában válságos a helyzet, a bevándorlók közül sokan hajléktalanszállókra kerülnek, mások a parkokban alszanak. Bowser ezért a védelmi minisztériumhoz fordult, hogy a város igénybe vehesse a Nemzeti Gárda szolgáltatásait a bevándorlók befogadóközpontokban történő elhelyezéséhez. A Pentagon azonban elutasította a felkérést. Eric Adams, New York főpolgármestere szintén aggodalmát fejezte ki, hiszen május óta négyezer menedékkérő érkezett a metropoliszba, tovább növelve a hajléktalanok számát.

Az Egyesült Államokban egyre nagyobb méreteket ölt az illegális bevándorlás: az amerikai határvédelmi hivatal legfrissebb jelentése szerint júniusban több mint 207 ezer embert tartóztattak fel, ez már a negyedik egymást követő hónap, hogy kétszázezer feletti az illegális határátlépők száma. Tavaly szeptember óta több mint 1,7 millió embert tartóztattak fel a határon. A republikánusok szerint Joe Bidenék migrációt ösztöntő lépései állnak a magas számok mögött.

