A németek nagyon elrontották, saját maguknak okoztak hatalmas energiaválságot

Minden oldalról éles bírálatot kapott a szociáldemokratákból, a liberálisokból és a zöldekből álló német kormány, miután napvilágot láttak az októbertől fizetendő új gázilletékről szóló részletek. A gázimportőrök támogatása érdekében a németországi fogyasztókra terhelik a költségeket. Ön szerint miért ezt az utat választja a német kormány?

Igazából ez egy ismert megoldás Németországban, hiszen már a megújuló energiánál is ezt alkalmazták. A mostani esetben a veszteséget, a felárat terítik a gázfogyasztók között. Tehát amennyivel drágábban veszik most a gázt a piacon, azt a felárat a gázfogyasztók között osztják szét, és ennek az összege a 2,5 cent, amire az Európai Bizottság szerint áfát is kell fizetni.

Tulajdonképpen a veszteséget próbálják meg az emberekkel megfizettetni, és emiatt átlagosan 300-400 euróval kell többet fizetnie egy német fogyasztónak. A kormány valójában próbálja a gázkereskedők veszteségét minimalizálni és a terheket a lakosságra hárítani.

Nemrégiben a Der Spiegel közölt egy cikket arról, hogy a németek hogyan tudnának bosszúságot okozni Vlagyimir Putyinnak. Azt fejtegetik, hogy az Északi Áramlat 1 gázvezetéken keresztül most 20 százaléknyi gáz érkezik, és emiatt ilyen drága a gáz Európában, hiszen a meglévő másik vezetéket nem használják. Könyörögnek az oroszoknak, hogy több gázt küldjenek az 1-es vezetéken, még a turbinát is kikönyörögték Kanadától.

A németek azt mondják, hogy úgy tudnának kiszúrni Putyinnal, ha beüzemelnék az Északi Áramlat 2 vezetéket, és akkor rögtön annyi gáz érkezne Európába, hogy leesnének a gázárak, a németeknek pedig nem kellene spórolni, és nem kellene a szomszédos országok gázára áhítozni, ráadásul ezután Putyin hadikasszája is apadna, kevesebb forrás jutna a háborúra.

Azért elhibázott a német kormány politikája, mert a gáz nincs embargó alatt, és a saját, illetve az unió elhibázott szankcióinak köszönhetik a hiányt.

A németek valójában azért fizetnek ilyen sokat, mert meghajoltak az amerikai nyomás előtt, és az amerikaiak azok, akik nem engedik meg, hogy beüzemeljék az Északi Áramlat 2 gázvezetéket, holott Scholz kancellár még tavaly pénzügyminiszterként is mindent elkövetett, az SDP is mindent elkövetett azért, hogy engedélyezzék a 2-es vezetéket. Ha a németek okosan cselekedtek volna, akkor most nem lennének ebben a helyzetben, és nem kellene többet fizetniük az embereknek, leesne a gáz ára, és rögtön egy csomó probléma megoldódna.

A németek jobban félnek az amerikaiaktól, mint az oroszoktól, ezért vannak most ezek a pótmegoldások.

Ahogy a fosszilis tüzelőanyagok iránti globális kereslet egyre nő, az afrikai országok úgy növelik folyamatosan a kőolaj- és földgázkitermelésüket. A nyugati országok közben egyre szigorúbb klímacélokat fogalmaznak meg, vagyis Afrika szerepe egyre fontosabb lehet a következő évtizedekben az olaj- és gázpiacon. Ezzel mennyire ért egyet?

Az Európai Bizottság Fit for 55 terve érvényes most is, miszerint 2030-ra 55 százalékra kell csökkenteni a karbonkibocsátást. Rendben van, hogy a lengyelek, a csehek és a németek az orosz szenet megpróbálják kolumbiai, dél-amerikai és ausztrál szénnel pótolni, a világ másik végéről idefurikázni.