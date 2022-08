Donald Trump: Orbán Viktor nagy áprilisi győzelmét is megünnepeltük

Orbán Balázs megosztotta közösségi oldalán, hogy miként nyilatkozott Donald Trump Twitteren az Orbán Viktorral való találkozóról:

Remek időtöltésben volt részem Orbán Viktor barátommal, a magyar miniszterelnökkel. Számos érdekes témát átbeszéltünk – kevés ember tud olyan sokat arról, mi is történik most a világunkban. A nagy áprilisi győzelmét is megünnepeltük.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)