Gőzerővel készülnek a választásra az olasz pártok

A Matteo Salvini vezette Liga a migrációs politika szigorítását ígéri a választópolgároknak, ugyanis Olaszországot továbbra is hatalmas migrációs válság sújtja, amely megoldásra vár.

Mindezt a számok is bizonyítják: év eleje óta mintegy negyvenezer bevándorló érkezett a Földközi-tengeren keresztül az országba. Salvini a sajtó munkatársainak hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évben számtalanszor kérte Mario Draghi kormányfőtől és Luciana Lamorgese belügyminisztertől, hogy hathatós intézkedéseket léptessenek életbe a bevándorláspolitikában és a határvédelemben. „Szerencsére Lamorgese helyét két hónap múlva már más fogja betölteni” – utalt a belpolitikai irányváltásra a Liga vezetője. Salvini arról is beszélt, amennyiben az olaszok is úgy kívánják, visszatérhet a belügyminiszteri székbe. A migrációügyi kérdések megoldása mellett a Liga bevezetné az egysávos adórendszert, megreformálná a nyugdíjrendszert, nukleáris energiaforrásokat alakítana ki és eltörölné az elmúlt évek során felhalmozódott adótartozásokat.

A jelenleg legnagyobb népszerűségnek örvendő, Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek párt programjának középpontjában pedig az országot fenyegető súlyos energiaválság megoldása áll. A program szerint továbbá azonnal megszüntetnék a polgári alapjövedelmet és felszámolnák az illegális bevándorlást.

A jobbközép partnerek már a tárgyalásokat is megkezdték az új kormány minisztertanácsi testületének összetételéről, ám a baloldalon korántsem ennyire biztató a helyzet. A jelenleg második legnagyobb frakció, a Demokrata Párt főtitkára, Enrico Letta ugyan tárgyalásokat kezdeményezett a potenciális szövetségesekkel, azonban azok egyáltalán nem zökkenőmentesek. Nemcsak a jelöltek személye, hanem a kormányprogram körvonalainak meghatározása is komoly kihívást jelent a politikusok számára. Carlo Calenda, az Akció párt főtitkára például máris visszautasította a Letta által felterjesztett jelöltek névlistáját.

