Ostrom alatt az Európai Unió déli határai

A szerb–magyar határon most sem éppen békés a hangulat: egy hónap sem telt el azóta, hogy illegális migránsok két csoportja fegyvert rántva összecsapott, a lövöldözés halálos áldozatot is követelt. Vargha Márk szerint nem ritka, hogy a bevándorlók fegyverhez jutnak, ugyanis a nyugat-balkáni régióban a délszláv válságot követően jelentőssé vált a kézi- és könnyűfegyverek feketepiaci jelenléte. Az ENSZ 2010-es jelentése arról tájékoztat, hogy hozzávetőlegesen 750 ezer kézifegyvert birtokolnak Bosznia-Hercegovinában illegálisan, emellett 2006 óta több katonai raktárból tűntek el fegyverek, legutoljára tavaly. A határőrség is arról számolt be, az országból kiinduló fegyvercsempészet felélénkült.

A szabadkai lakosság is keményebb fellépést követel a kormánytól, múlt szombaton már harmadik alkalommal vonultak utcára. Egy férfi hazánkat említette meg példaként, amelyet szerinte a szerb kormánynak is követnie kellene. „Magyarország már korábban kerítést emelt, több ezer rendőrt és határvédőt telepítettek a határra, továbbá lesznek még önkénteseik, valamint civilek is, akiket a határ őrzésére képeznek ki. Bejelentették, hogy egyetlen illegális migráns sem lépi át a határt, ami azt jelenti, hogy több migráns lesz nálunk, pedig itt egyáltalán nincs keresnivalójuk” – magyarázta egy tüntető.

Legalább 77 határfal áll szerte a világon, és legalább 45 ország tervezi, hogy kerítést emel határain, vagy már meg is kezdte az építkezéseket. Brit–francia, szerb–északmacedón, északmacedón–görög, észt–orosz – csupán néhány azon határok közül, ahol már folynak a munkálatok, és bizonyítják, a határkerítés gondolata nem egyedülálló Európában. A kontinensen a falak felhúzása a 2015-ös migrációs válság idején kezdődött meg, amikor ezrek várakoztak Euró­pa külső határain, hogy bejussanak a kontinensre – köztük terroristák is. Számos kormány a fizikai akadályok létesítésében látta a megoldást. Bulgária elsők között, már a válság tetőzése előtt, 2014 januárjában megkezdte Törökországgal közös határán a szögesdrót kerítés felhúzását, amelyet később további szakaszokkal bővítettek.

A határfal rövid időn belül hatásosnak bizonyult, ugyanis nem sokkal később jelentősen csökkent az illegális bevándorlók száma.

Ausztria 2015 novembere és 2016 januárja között emelt kerítést Szlovéniával közös határán, ám egyre nagyobb aggodalmak övezik, hogy a szlovén–horvát határon álló kerítés lebontása milyen mértékben növeli az országba irányuló bevándorlást. Bécs éppen emiatt májusban meghosszabbította a határellenőrzést szlovéniai és magyarországi határán, amelyet legalább november 11-ig fenntartana.

Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter korábban elmondta, a határzáron kívül nincs más alternatívájuk, amellyel érdemben tudnának fellépni a jelenlegi migrációs helyzet és a szervezett bűnözés ellen. „Természetesen a szlovén–horvát határkerítés lebontása Ausztriára is hatással van” – szögezte le Hannes Amesbauer, a jobboldali ellenzéki Osztrák Szabadságpárt biztonságügyi szóvivője. A bécsi belügyminisztérium weboldala szerint Ausztria, Magyarország és Szerbia fokozza az együttműködést a határvédelem területén, és közös munkacsoportot is létrehoznak a csempészet elleni küzdelem jegyé­ben. „Mind az osztrák rendőrök, mind az osztrák hadműveleti technológiák – például hőkamerák, drónok – segítik a migráció elleni küzdelmet a magyar–szerb határon” – olvasható a belügyminisztérium közleményében.