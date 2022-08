Máris kiábrándult Olaf Scholzból a német lakosság

Még nincs egy éve, hogy a német választópolgárok az urnákhoz járultak, és véget vetettek a kereszténydemokraták (CDU/CSU) vezette nagykoalíció hatalmának, ám az új kormány máris bukdácsol. Jelenleg a németek körülbelül kétharmada elégedetlen Olaf Scholz kancellár és a megosztott, hárompárti kormánykoalíció tevékenységével – derült ki az INSA közvélemény-kutató intézet legfrissebb felméréséből.

Olaf Scholz decemberben kezdte meg kormányzását a szociáldemokratákból (SPD), a Zöldekből és a liberálisokból (FDP) álló szövetség élén, ám népszerűsége azóta egyre csak zuhan. Az említett közvélemény-kutatás szerint

a németek 62 százaléka tekint negatívan a kancellár munkájára, ami jelentős visszaesés március óta.

Csaknem fél évvel ezelőtt ugyanis még kisebbségben volt az elégedetlenek tábora, Scholz ellenzőinek aránya ekkor 39 százalékon állt. A legfrissebb felmérés alapján az állampolgárok csupán 25 százaléka elégedett a kancellárral, ami hivatali idejét tekintve rekordalacsony. A kancellár megítélésével párhuzamosan pedig a koalíció népszerűsége is zuhanórepülésben van. Az INSA-felmérés alapján a polgárok 65 százaléka ítéli meg negatívan a szövetségi kormány teljesítményét a válságok közepette.

A kormányfőt leginkább azért bírálják, mert képtelen magabiztos vezetőként helytállni, miközben Németország a recesszió szélére sodródott.

A koronavírus-járványtól megtépázott országot jelenleg az ukrajnai háború miatt kirobbant energiaválság és a meredeken emelkedő infláció sújtja. Olaf Scholz már a háború kezdetén hezitált határozottan fellépni Oroszországgal szemben – például az ukrajnai fegyverszállítás terén –, hiszen a német gazdaság is jelentős mértékben függ Moszkvától. Európa vezető hatalmának döntései teszetoszák: bár Ukrajna felfegyverzését végül támogatta, de a német hadifelszerelés szállítása késlekedik, miközben a kancellár továbbra is kiáll amellett, hogy az Európai Unió ne korlátozza az oroszországi földgázimportot.

A teljes káoszba fulladó energiafordulat várhatóan így is gázhiányt eredményez az országban, aminek hatására tetőfokára hághat az elégedetlenség. Szakértők őszi tüntetéshullámra is figyelmeztettek, amelynek már látják a baljós jeleit. Múlt héten, a brandenburgi Neuruppin település lakossági gyűlésén nem lehetett érteni a kormányfő szavait, miközben a demonstrálók a „hazaáruló”, a „hazug” és a „takarodj” szavakat skandálták. Vasárnap, a berlini lakossági gyűlésen pedig félmeztelen aktivisták zavarták meg Olaf Scholzot. A fedetlen felsőtestű aktivisták játék papírpénzt szórtak szét és az orosz földgázimport leállítását követelték. Felsőtestükön az a felirat látszott, hogy Gas embargo now (Gázembargót most).