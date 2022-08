Nehéz gyermekkorával védekezik a parklandi iskolai ámokfutó

Folytatódott a parklandi iskolai lövöldöző büntetőpere a floridai Fort Lauderdale-ben hétfőn. A védőügyvéd a 17 embert, köztük 14 iskolást 2018. februárban meggyilkoló Nikolas Cruz nehéz gyerekkorára építette nyitóbeszédét, védencét sérült személyiségként festette le.

A jogász elismerte, hogy Cruz ugyan rengeteg szenvedésért felelős, de arra kérte az esküdteket, hogy értsék meg az embert a bűn mögött.

Védője azzal érvelt, hogy az elkövető anyja már a terhessége alatt drogokat fogyasztott, ami károsította gyermeke agyát, ez pedig hozzájárulhatott tettéhez. Féltestvére ugyancsak arról vallott, hogy „rettenetes” anyjuk volt, aki nemi erőszak áldozataként eshetett teherbe. A védelem szerint az anya prostituáltként kereste kenyerét, kokaint, marihuánát, alkoholt is rendszeresen fogyasztott, nem törődve babájával, akit egyébként is örökbe akart adni.

A tárgyaláson felkavaró képeket is bemutattak az ámokfutás helyszínéről is az áldozatokról. Kiderült az is, hogy a vérfürdő után az elkövető nyugodtan átsétált a szomszédos üzletbe és vett magának egy üdítőt, később pedig egy gyorsétterembe tért be, ahol egyik áldozatának testvére mellé ült le.

A 23 éves Nikolas Cruz tavaly októberben bűnösnek mondta magát a 2018. február 14-én elkövetett 17-szeres gyilkosságban, és bocsánatot kért a tettéért.

A mostani tárgyalás tétje, hogy Nikolas Cruzt halálra vagy életfogytiglani börtönre ítéli-e a bíró, a feltételes szabadlábra bocsátást kizárva.

A férfi a Marjory Stoneaman Douglas középiskola épületében 2018. február 14-én délután fegyverrel jelent meg, majd tüzet nyitott a bent tartózkodókra. Az ámokfutás az intézmény három emeletén szedett áldozatokat. A gyilkosságok után még el tudta hagyni az épületet, a rendőrök nem sokkal később fogták el a közelben.

A Parklandban történt eset az Egyesült Államok történetének egyik legtöbb áldozattal járó iskolai lövöldözése és a legvéresebb középiskolai erőszakos cselekmény.

Borítókép: Nikolas Cruz a tárgyalásán (Fotó: Amy Beth Bennett/POOL/AFP)