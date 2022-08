Patrick Deneen: Amerikának olyan vezetőre van szüksége, mint Orbán Viktor

– Részt vett Csák János könyvének, Az amerikai géniusznak a bemutatóján. Hogy tetszett a könyv? – tette fel a kérdést a Mandiner, mire Patrick Deneen így válaszolt:

„Csák János tanult ember, ráadásul nem pedáns, így nagyon szimpatikus. Olyan tudása van, amilyennel az akadémikusoknak kellene rendelkezniük. Az Egyesült Államokról szóló könyvét az amerikaiaknak is el kellene olvasniuk; akárcsak Tocqueville, ő is taníthat nekik valamit a saját hagyományukról. Ráadásul megkapóan, élvezetesen tud írni. Nemcsak olvas, de meg is emészti, amit elolvas.

Hozzátette: „Az akadémikusok gyakran nem emésztik meg az olvasmányaikat, a közérthető szerzők pedig sokszor nem elég olvasottak. Csák János egyik hibába sem esik bele. Az egész magyar politikai osztály, legalábbis azon tagjai, akikkel eddig találkoztam, mély benyomást tettek rám. Követem a Twitteren Novák Katalin köztársasági elnököt, ő is kifejezetten rokonszenves.”

A floridai szülőjogi törvény és a fél évvel korábban elfogadott magyar gyermekvédelmi törvény hasonlósága kapcsán Patrick Deneen kiemelte, hogy

„Csák Jánosnak is említettem, gyümölcsöző kapcsolat kezd kiépülni a magyar és az amerikai konzervatívok között, amelynek eredményeként mindkét fél tanulhat a másiktól.”

A következő budapesti nagykövet David Pressman lesz, aki LMBTQ-aktivista, és a szenátusi meghallgatásán máris kritikus véleményt mondott Magyarországról – idézi fel a Mandiner. A lap arról érdeklődött, hogy számíthat-e Magyarország egy konfrontatív nagykövetre.

Patrick Deneen szerint „sok szimbolikus erényfitogtatást várhatunk a demokrata párti amerikai diplomácia részéről. Mindez főleg azokra a területekre fog koncentrálódni, amelyekre valódi ráhatása lehet az elnöknek. Ezek azok a dolgok, amelyeket rendelettel lehet szabályozni – hogyan kell például törvényeket értelmezni. Mindez a külpolitikában is érvényesülni fog.”

Szóval arra kell számítani, hogy Magyarországot igen agresszív progresszív nyomás alá helyezik.

– tette hozzá a konzervatív amerikai filozófus.

Borítókép: Patrick Deneen (Fotó: Teknős Miklós)