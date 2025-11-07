Durva baleset történt az M1–M7 közös szakaszán az esti csúcsban

Baleset történt Magyarország egyik legforgalmasabb autópálya-szakaszán az esti csúcsidőben, az M1–M7-es autópályák közös kivezető szakaszán a 12-es kilométernél. Az Útinform tájékoztatása szerint sávzárásra, torlódásra kell számítani. A közösségi oldalakon megosztott információk szerint a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is nagy erőkkel vonult a helyszínre Budaörs és Törökbálint irányából. A katasztrófavédelem szerint három autó ütközött, összesen kilencen utaztak a járművekben.

Az M0-s is lassul

Az M0-s autóút keleti szakaszán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Pécel térségében az 51-es kilométernél egy kisteherautó járműszerelvénnyel ütközött össze, a külső sávban állnak a sérült járművek, torlódik a forgalom.

A 4-es főúton Monornál, a 35-ös kilométernél két személyautó ütközött össze, félpályás lezárás mellett helyszínel a rendőrség.

A 33-as főúton, Besenyőtelek és Poroszló között a 18-as kilométernél egy személyautó kamionnal ütközött össze, a fél útpályát lezárták.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között, az 54-es kilométertől a 19-es kilométerig terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tatabánya előtt és a 39-es Bicske csomóponttól lassú a haladás, szakaszos torlódásra kell számítani.