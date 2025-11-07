Hosszú Katinka korszakos csúcsának megdöntése Eb-indulást ért a magyar bajnokságon

A szerdától szombatig zajló rövid pályás úszó országos bajnokság nyitónapja Betlehem Dávid és Jászó Ádám, csütörtöki döntői pedig Kertész Boróka és Senánszky Petra sikerétől volt hangos. Pénteken újabb tíz versenyszámban kerültek ki a debreceni ob legjobbjai, rögtön az elsőben, a férfiak 200 méteres gyorsúszásában Németh Nándor a 7-es pályán tudott diadalmaskodni. A nők ugyanezen számában Ugrai Panna nagy fölénnyel, Európa-bajnoki szintet úszva győzött. Ezen a távon, de mellúszásban Zombori Gábor a második helyen ért célba osztrák riválisa mögött, de ez magyar bajnoki címet ért neki. Hasonlóan járt a mindössze 15 éves Zámbori Hanna Zsófia, aki korosztályos magyar csúcsot döntve lett aranyérmes az esélyesebbnek számító Fángli Henrietta előtt.

Senánszky Petra csütörtökön 50 méteres gyorsúszásban országos csúcsot döntött, pénteken 50 m pillangón harmadik lett az úszó országos bajnokságon (Fotó: hHunswim.com)

Komoróczy Lora Fanni rekordot döntött

A legrövidebb távon pillangóúszásban rendeztek döntőket pénteken, itt Szabó Szebasztián és Komoróczy Lora Fanni is a legjobb idővel fináléba jutva lett aranyérmes – utóbbi a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 2014-ből származó országos csúcsát (25,64 másodperc) megdöntve győzött, egyben

megúszta a decemberi Európa-bajnokságon való induláshoz szükséges szintidőt (25,65 mp) is.

Utóbbi tényt még a medencéből kiszállva sem tudta, az M4 Sport riportere árulta el neki, meglepve ezzel a 19 éves úszónőt.

Pénteken a leghosszabb egyéni szám a 400 méteres vegyesúszás volt, ebben a férfiaknál a nap során duplázó Zombori, a nőknél pedig – Eb-szintet és egyéni rekordot úszva – Szabó-Feltóthy Eszter nyert.

A nap zárásaként a 4x100 méteres gyorsváltóké volt a főszerep, és komolyabb meglepetés itt sem született: a férfiak között a Ferencváros, míg a női mezőnyben a hazai közönség nagy örömére óriásit hajrázó Debreceni Sportcentrum ünnepelhetett.

Úszó országos bajnokság, a pénteki A döntők legjobb magyarjai: Férfi 200 m gyors: Németh Nándor (Ferencvárosi Torna Club) 1:43,96 perc

Női 200 m gyors: Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 1:54,98 p

Férfi 200 m mell: Zombori Gábor (Újpesti Torna Egylet) 2:08,58 p

Női 200 m mell: Zámbori Hanna Zsófia (BVSC-Zugló) 2:24,97 p

Férfi 50 m pillangó: Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 22,57 másodperc

Női 50 m pillangó: Komoróczy Lora Fanni (Hód Úszó SE) 25,62 mp

Férfi 400 m vegyes: Zombori Gábor 4:08,58 p

Női 400 m vegyes: Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 4:36,95 p

Férfi 4×100 m gyorsváltó: Ferencvárosi Torna Club 3:11,91 p

Női 4×100 m gyorsváltó: Debreceni Sportcentrum 3:38,70 p

Az úszó országos bajnokság záró, szombati napján tizenkét versenyszámban adnak át érmeket, a döntőkre 17 órától kerül sor.