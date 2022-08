Soros György embere az egyik legnagyobb termőföldbirtokos Ukrajnában

Hogy az ukrán gabonának mekkora jelentősége van, azt jól mutatja, hogy kis híján világszintű élelmiszerválság alakult ki, mivel Oroszország júniusban bojkottálta az ukrán kikötőkön való kiszállítás lehetőségét. Mindez ahhoz vezetett, hogy a becslések szerint 22 millió tonna gabona állt a silókban, és várta, hogy elszállítsák a világ minden tájára.

Forrás: Portfolio

Szerencsére a Erdogan török elnöknek sikerült egy asztalhoz ültetni a feleket, és a július 22-én aláírt egyezségnek köszönhetően újraindulhatott az export.Az ukrán kormány még 2001-ben fogadta el a földek adásvételére vonatkozó moratóriumot, amit utána még tízszer meghosszabbított, egészen tavaly júliusig 1-ig.A moratórium 41 millió hektárt, vagyis az ukrán mezőgazdasági területek mintegy 96%-át érintette. Ennek a földnek mintegy 68%-a, azaz 28 millió hektár magántulajdonosok tulajdonában volt mostanáig. Legalábbis papíron.

Már korábban rátették az oligarchák és a külföldi multik az értékes ukrán termőföldre a kezüket

Az amerikai oligarchák felvásárlási szándéka nem új keletű dolog, hiszen Soros György azt nyilatkozta 2015-ben a Der Standardnak, hogy 1 milliárd dollárt tenne benne az ukrán mezőgazdaságba és az infrastrukturális projektekbe.A kisbirtokosok és az ukrán földművesek nem tavaly július 1-től váltak kiszolgáltatottá többek közt az amerikai multiknak és az oligarcháknak, hanem már jóval korábban.Ugyanis bár eladni nem lehetett a földbirtokot, de bérbe adni viszont igen, ami azt is jelentette, hogy sok esetben már csak papír szerint volt a kisgazdáé a földtulajdon, aki képtelenek volt önállóan megművelni a parcelláit.

Emiatt pedig „százasával vásárolták fel a hektárokat, és mára kialakult a termőföld fekete piaca” – mondták el szakértők.

Vagyis már a tavalyi földreformot megelőzően a nagyvállalatok befolyása alá kerültek az értékes ukrán termőföldek, akik aprópénzért cserébe használták azt.

Egyes értesülések szerint már ebben az időben tízmillió hektárnyi területből legalább ötmilliót illegálisan privatizáltak. Más megállapítások szerint pedig tíz magáncég irányította az ukrán mezőgazdasági piac 71 százalékát.Ezek között az ukrán oligarchia mellett olyan multinacionális vállalatok is vannak, mint az Archer Daniels Midland (ADM), a Bunge, Cargill, Louis Dreyfus és a kínai állami tulajdonú COFCO cég.Vagyis nemcsak az USA, hanem Kína is érdekeltséget szerzett a földekben.

Soros ott van a fonal végén

2021-ben a Large Scale Agriculture nevű oldal összegyűjtötte a tíz legnagyobb mezőgazdasági földhasználót, a lista szereplői meglehetősen sokfélék.Átnézve ezeket a cégeket, az látszik, hogy a tízből három erős Soros-féle, illetve amerikai kötődéssel bír.

A harmadik helyen álló, mintegy 370 ezer hektáron gazdálkodó, baromfihús-termeléssel foglalkozó Mironivsky Hliboproduct (MHP) Ukraine vezetője az a Yuriy Kosiuk, akit Petro Porosenko elnök a tanácsadójává nevezett ki 2014-ben. Mint ismert, Porosenko kiváló kapcsolatot ápolt a Soros Györggyel, még ki is tüntette a spekulánst az elnöksége alatt.

Forrás: president.gov.ua

Viszont Kosiuk közvetlenül is kapcsolódik Soros ukrán hálózatához, hiszen részt vett az „Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivataláról” szóló törvénytervezet kidolgozásában – több más Soros-szervezettel (így az International Renaissance Foundationnel, illetve a Transparency Internationallel) közösen.

A New Century Holding nevű amerikai cég leányvállalatán, az Agroprosperisen keresztül hatalmas területen termeszt növényeket Ukrajnában. Az NCH vezetői, George Rohr és Maurice Tabasinik nem sokkal a Szovjetunió összeomlása után kezdtek el befektetni Oroszországban és Kelet-Európában.

És persze alaposan kihasználták a privatizáció nyújtotta lehetőségeket. Az NCH székhelye New Yorkban található, emellett további tíz helyi irodával működnek Kelet-Európában és Dél-Amerikában.

Szintén érdekes az Epicentr Agro nevű mezőgazdasági holding, amit egy házaspár vezet. Ez a bizonyos házaspár jó kapcsolatot ápolt a Soros Györggyel szintén kiváló viszonyban lévő Viktor Juscsenkóval. A volt elnök 2009-ben személyesen nyitotta meg a hipermarket-láncolat egyik üzletét. Sőt, állítólag Viktor Juscsenko rendszeres vásárlója volt az üzletnek.

Oleksandr Gerega, a tulajdonos szintén politizál, hiszen a Jövőért (For the Future) nevű párt parlamenti képviselője. A pártot közvetlenül Ihor Kolomojszkij oligarcha támogatja. Kolomojszkij neve onnan csenghet ismerősként, hogy ő Zelenszkij fő szponzora. Geregát nem kerülték el a botrányok: lebukott azzal, hogy nem jelentett be két villát. A titkolózás miatt börtönbüntetés fenyegeti, továbbá offshore-ügye is van. Felesége, Galyna Gerega pedig 2012 és 2014 között a kijevi városi tanács titkára, azaz Kijev polgármestere volt.

Tehát az ukrán kisgazdák kiszolgáltatottságát és az amerikai érdekcsoportok előrenyomulását csak tetézte az országban tavaly elindított privatizáció.

Két lépcsőben zajlik le a termőföldek privatizálása

A privatizálás lehetőségét két lépcsőben nyitotta meg az ukrán kormány a 2020-as 552-IX. törvénnyel:

2021. július elsejétől a termőföld privatizálást magánszemélyek, illetve ukrán állampolgárok tulajdonában lévő jogi személyek számára tették lehetővé 100 hektárig.

2024. január 1-től ez a limit már 10.000 hektárra emelkedik.

Fontos azt is megemlíteni, hogy a moratórium eltörlését a washingtoni székhelyű Nemzetközi Valutaalap (IMF) erőltette rá Ukrajnára, ugyanis ez az egyik fő feltétele volt annak, hogy folytassa az ország hitelezését.A fentiekből következően az igazi változás 2021. július 1-jén következett be, ekkor nyílt újra lehetőség a földek adásvételére. Az Oakland Institute témával foglalkozó tanulmánya azt is megállapította, hogy a döntés 1-2%-kal fogja növelni az ukrán GDP éves növekedési ütemét öt évre, azonban épp a kisgazdáknak nem kedvez a privatizálás.

Ez azt jelenti, hogy a Világbank a mezőgazdasági reformtörvény révén határozottan számol a legkisebb és legszerényebb gazdálkodók eltűnésével a legnagyobb gazdák javára – írja a tanulmány.