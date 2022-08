Súlyos orosz agressziótól tart Ukrajna a függetlenség napján

A támadások fokozott veszélyére az Egyesült Államok is figyelmeztette Ukrajnát. Washington a háború kezdete óta először hívta fel arra az ország figyelmét, hogy Moszkva civileket célozhat meg. „Oroszország nagy erőfeszítéssel fog azon dolgozni, hogy civil létesítményeket és kormányzati épületeket támadjon” – áll a kijevi amerikai nagykövetség keddi figyelmeztetésében. A nagykövetség egyúttal arra kérte az Ukrajnában lévő amerikai állampolgárokat, hogy szárazföldön, közúton hagyják el az országot, amint lehet.

Tisztában kell lennünk vele, hogy ezen a héten Oroszország különösen csúnya, különösen kegyetlen tettre készül

– jelezte előre az aggályait vasárnap esti üzenetében Volodimir Zelenszkij is. A nyugati hírszerzések azonban már korábban is bocsátkoztak hasonló becslésekbe arról, hogy Moszkva szimbolikus dátumokhoz köti a lépéseit. Óriási várakozás előzte meg Vlagyimir Putyin május 9-i győzelem napi beszédét is, futótűzként terjedt ugyanis az a hír, hogy az orosz elnök a náci Németország felett aratott győzelem 77. évfordulóján hirdeti ki, hogy megnyerték az Ukrajna elleni offenzívát – ám a bejelentésre végül nem került sor.

Oroszország február 24-én kezdte meg az Ukrajna elleni „különleges hadműveletét”, amelynek fél éve alatt már tízezrek haltak meg, millióknak kellett elhagyniuk hazájukat, és szinte az egész világ gazdasági válságba sodródott.

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának (OHCHR) hétfői becslése szerint 5587 civil áldozata van a háborúnak eddig Ukrajnában, akik közül a legtöbben tüzérségi vagy rakétatámadásban vesztették életüket. Valerij Zaluzsnyij tábornok, az ukrán fegyveres erők vezetője ugyanezen a napon arról adott tájékoztatást, hogy körülbelül kilencezer ukrán katona hunyt el a harcokban. Moszkva nem tett közzé adatokat a veszteségeiről, az amerikai hírszerzés viszont tizenötezerre becsüli az orosz fegyveres erők áldozatainak számát, az ukránok pedig negyvenötezerre.

Az ENSZ Menekültügyi Hivatala eközben arról számolt be, hogy Ukrajna mintegy 44 milliós lakosságának már az egyharmada kényszerült elhagyni otthonát, és több mint 6,6 millióan kerestek fedezéket más európai országokban. A háborús károk mértékét szinte lehetetlen megbecsülni is, Kijev nemrég azt mondta, 750 milliárd dollárba kerülhet az újjáépítés. Ám a becslés még korai lehet, tekintve, hogy nem tudni azt sem, meddig húzódnak még el a harcok.