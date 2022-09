Franciaországban erősödő az iszlamizáció és a kultúra elleni támadás – mondja egy megfélemlített tanár

A férfi A köztársaság egyik huszárjának levele címmel könyvet is írt a Franciaországban tapasztalt helyzetről, kiemelve a szekularizmus és az iskola viszonyát. A kötetben részletesen beszámolt a saját maga által átélt tapasztalatokról és azt is leírta, hogy miket hallott és látott a diákoktól és a tanulók szüleitől az iskolában, felhívta továbbá a figyelmet az iszlamizmus térnyerésére Trappes városában.

Mostani interjújában arról beszélt Didier Lemaire, hogy egykori városában nem javult a helyzet, sőt még tovább romlott.

Elmondása alapján nem ő az egyetlen tanár, akinek biztonsági okokból el kellett hagynia a várost. Beszámolt róla, hogy egy másik filozófiatanár is arra kényszerült, hogy otthagyja a középiskolát, ahol tanított, miután az egyik diákja Allah nevében a tanórán megfenyegette. Arról is beszélt, hogy a probléma nem csak Trappes-ban, hanem egész Franciaországban jelen van, a tanárok Párizsban is fenyegetésnek vannak kitéve.