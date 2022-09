Lengyelországban is megemlékeztek Wittner Máriáról

A szerdán elhunyt Wittner Máriáról emlékezett meg a lengyel közszolgálati televízió, a TVP fő esti híradójában, idézve az 56-os szabadságharcos 2017-ben Lengyelországban mondott szavait, miszerint a történelem során senkinek sem sikerült éket verni a lengyelek és a magyarok közé.

A magyar forradalom idején készült felvételekkel illusztrált összeállításban a TVP felidézte Wittner Mária életrajzát. Arkadiusz Golebiewski filmrendező, aki az antikommunista ellenállóknak szentelt, az észak-lengyelországi Gdyniában évente rendezett dokumentumfilm-fesztiválon háromszor vendégül látta Wittnert, a szabadságot rendkívüli módon szerető személyiségnek nevezte őt a híradóban.

A szabadságért kész volt feláldozni az életét is

− utalt Golebiewski a szabadságharcos 1958-as halálos ítéletére.

Maciej Szymanowski, a varsói Waclaw Felczak Lengyel–Magyar Együttműködési Intézet igazgatója a műsorban kiemelte: Wittner Mária 19 éves lányként a budapesti antikommunista felkeléshez csatlakozott, először ápolónőként, majd fegyverrel a kezében is részt vett a harcokban.

Az összeállítás kommentárjában felidézték:

Wittner Mária több alkalommal ellátogatott Lengyelországba, nagyra értékelte a lengyel–magyar barátságot.

A gdyniai dokumentumfilm-fesztiválon 2017-ben, amikor átvette a Szabadság Ajtaja-díjat, felállva tapsolták meg − emlékeztek. Levetítették az ez alkalomból mondott beszédének egy részletét, amelyben Wittner leszögezte: – Az ellenségeinknek soha nem sikerült éket verni nemzeteink közé. Mélyen hiszem, hogy ez sohasem fog sikerülni nekik.

Arkadiusz Golebiewski az általa rendezett filmfesztivál Facebook-oldalán is megemlékezett Wittner Máriáról, felidézve: Gdyniában 2018-ban is díjazták őt a Függetlenség Gyűrűje nevű, a szabadságért hősiesen harcolóknak szánt díjjal. Golebiewski közzétette annak a pódiumbeszélgetésnek a leiratát is, amelyen Wittner Máriával a fesztiválon Szalai Attila író, szerkesztő, diplomata (1950–2020) vett részt.

Meg vagyok győződve, hogy Európa megújítása a mi kezünkben van, ez nagy, korszakalkotó felelősség

− jelentette ki akkor Wittner, hozzátéve: a kipróbált barátok megbirkóznak vele. − Nem elég azonban ismételgetni: lengyel–magyar két jó barát, és felidézni a rokonszenv sztereotip jeleit, a barátságunkat minden nemzedéknek tartalommal kell kitöltenie − hangsúlyozta Wittner. Az elhunytról szerdán a Wpolityce.pl konzervatív hírportálon, valamint a Felczak Intézet oldalán is megemlékeztek.

Borítókép: Wittner Mária 1956-os halálraítélt, volt országgyűlési képviselő a Görgényi István 1956-os festményeiből, életművéből Hazádnak rendületlenül címmel nyílt kiállítás megnyitóján a Pesti Vigadóban 2021. október 22-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)