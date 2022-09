Rod Dreher: Büszke vagyok arra, amit Magyarország tesz Európában és a világszínpadon, ezért ide költözöm

Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyon helyesen mondta, hogy most van itt az ideje annak, hogy a békét forszírozzuk, hogy békére van szükségünk, mert ez az energiaválság elpusztíthatja az európai gazdaságokat, és európai kormányokat buktathat meg. Csakhogy bennünket itt, Nyugaton ostobák vezetnek, akik még csak nem is látják ezt. Most annyira izgatottak a közelmúltbeli ukrán győzelmek miatt, hogy azt képzelik, még akár rezsimváltást is sikerülhet elérniük Moszkvában. Ezt hallom többektől Washingtonban, csakhogy ez zavaros elképzelés. És azt hiszem, ha ennek a következményei még november előtt nyilvánvalóvá válnak, akkor Biden meg fogja fizetni az árát.