Lapozó: Ukrajna szerint Irán továbbra is fegyvereket szállít Oroszországnak

Ukrajna: kilenc rakéta- és harminckilenc légicsapás egy nap alatt

Az ukrán katonai vezérkar hangsúlyozta, hogy az elmúlt 24 óra leforgása alatt több mint 25 települést támadtak meg az oroszok. Október 17-én a megszállók kilenc rakéta- és 39 légicsapást mértek Ukrajnára, mintegy 30 támadást hajtottak végre több rakéta meghajtású gránáttal, illetve kamikaze drónokat is bevetettek – áll az ukrán fegyveres erők vezérkarának esti összefoglalójában.

Több mint 25 település területe került az ellenséges tűz alá. Köztük Kijev, Zaporizzsja, a Harkivi régióban található Kozacsa Lapány és Sztrilecs települések; Krasznohorivka, Terny, Szoledár és Marjinka (Donyecki terület), továbbá Biloghirka (Herszoni régió); valamint Vinnyica, Dnyipropetrovszk, Mikolajiv és Szumi régió más települései. A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy jelenleg is folyamatban van a fehérorosz fegyveres erők államhatár védelmében részt vevő egységeinek tervezett rotációja. Ezenkívül továbbra is fennáll a rakéta- és légicsapások veszélye, valamint a kamikaze drónok bevetése Fehéroroszország területéről.

Forrás: ua.korrespondent.net

Ötven méter hiányzik az Északi Áramlat 1 vezetékből

A svéd Expressen napilap kedden képeket jelentetett meg a sérült Északi Áramlat 1 vezetékről, amelyek azután készültek, hogy a parti őrség pénteken átrepülte a területet és megállapította, hogy megszűnt a buborékfeláramlás a víz felszínére. Az újság szerint a Richter-skála szerinti 2,3-as robbanás érhette a létesítményt, ami olyan erős volt, hogy azt a Svéd Nemzeti Szeizmikus Intézet bemérte Uppsalában. Az Expressen egyik fotóján az Északi Áramlat 1 vastag betonerősítésű acélcsővének maradványai láthatók, amely 80 méter mélyen fekszik a Balti-tengerben, és amiből legalább ötven méter hiányzik. A napilap azt is leírja, a cső egyes részein egyenes élek vannak, más részein pedig a fém erősen deformálódott. Az Északi Áramlat 1-nél és 2-nél történt incidensek súlyos szabotázsnak minősülnek. A svéd előzetes nyomozást Mats Ljungqvist államügyész vezeti a nemzetbiztonsági osztályon, mivel a feltételezett bűncselekmény „részben svéd érdekek ellen irányulhat”, áll az ügyészség közleményében.

Kedd reggel a koppenhágai rendőrség, a PET titkosszolgálat és a dán védelem bejelentette, hogy vizsgálataik kimutatták, hogy több erős robbanás okozta a gázvezetékek károsodását –, számolt be róla a dán TV2. A rendőrség, a hírszerző szolgálat (PET) és a honvédség közös közleménye szerint a gázvezetékek sérülésének felfedezése óta párhuzamosan több nyomozás is indult, és azok mind megerősítették a feltételezést, hogy szándékos robbantás okozta azokat. Többek között a dán és a norvég haderő is segítette a nyomozást. A dán rendőrség szerint az, hogy Svédország és Németország hogyan fog segíteni, több szereplőtől is függ, többek között attól is, hogy az egyes országokban mely hatóságok fogják kezelni az ügyet. A nyomozás tovább tart, és nem lehet megmondani, mikor zárul le.

Forrás: Expressen, TV2