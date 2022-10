Lapozó: Kétmillió eurós kampánnyal buzdítják házimunkára a spanyol férfiakat

Spanyol miniszterelnök: az európai szocialistáknak együtt kell fellépni Putyinnal szemben

Pedro Sánchez szombaton, az Európai Szocialista Párt kongresszusán elmondott beszédében ragaszkodott ahhoz, hogy egységes választ kell adni az orosz elnök által indított háborúra, és különbséget kell tenni a „megtámadott és az agresszor” fél között. Ismét hangsúlyozta, hogy véleménye szerint kizárólag Putyin felelős a háborúért. Sánchez a találkozón az energiaválságról is beszélt. Kiemelte, hogy be kell avatkozni az energiapiacon, mert ami jelenleg működik, az nem fenntartható. Ezzel együtt ismét jelezte a Katalóniából induló és a Pireneusokon keresztül Franciaországba érkező MidCat-gázvezeték megépítésének szükségességét, melyet a német kormány is támogat. Sánchez elmondta azt is, hogy az energiaválság kezelése érdekében olyan reformra van szükség, amely magában foglalja a gáz árának a lehető leghamarabbi elválasztását a villamosenergia árától, valamint hangsúlyozta a zöldátállás fontosságát is.

Forrás: rtve.es

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)