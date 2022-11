Lapozó: Alig lesz szálláshely a francia síparadicsomokban az új energiatörvény miatt

Továbbra is zajlik az LMBTQ-érzékenyítés az olasz iskolákban

Hiába bukott meg a homotranszfóbiát büntető Zan törvény – amely kötelezővé tette volna az LMBTQ-propagandát az iskolákban –, a gendertartalmak továbbra is erőteljesen szivárognak be az olasz oktatási intézményekbe. Az Il Gironale lap arról számolt be, hogy egy toscanai középiskolában úgynevezett „gendertáncot” tanítanak testnevelés órán. Ez azt jelenti, hogy a fiúkat lányoknak, a lányokat fiúknak öltöztetik. Mindezt az egyenlőség és az elfogadás jegyében teszik. Az LMBTQ-tánc eredetileg heti kétórás fakultatív foglalkozásnak indult, azonban később a tornatanár kötelezővé tette és kiemelte, a részvétel az év végi jegybe is beleszámít. Számos olasz család felháborodással vette tudomásul, hogy ismét semmibe veszik a szülők nevelési szabadságát. Az Olasz Testvérek képviselői elfogadhatatlannak nevezték az iskolákban zajló LMBTQ-propagandát, és az oktatási miniszterhez fordultak az eset kivizsgálásáért.

Forrás: www.ilgiornale.it

Alig lesz szálláshely a francia síparadicsomokban

Olivier Klein lakásügyi miniszter októberben jelentette be, hogy a francia kormány a turisztikai célú bérlakások piacára is kiterjesztené azt az augusztus óta hatályos törvényt, amely 2023-tól lépcsőzetesen tiltja meg az energiapazarló ingatlanok bérbeadását. Az intézkedés hatalmas érvágás lehet a franciaországi síparadicsomokban üzemeltetett szállások tulajdonosai és a síelők számára is, ugyanis ezekben a síközpontokban találhatók legnagyobb arányban az energiafaló ingatlanok Franciaországban. Azok felújítása – a rövid határidő és az érintett ingatlanok nagy száma miatt – pedig csaknem lehetetlen vállalkozás. Az energetikai felújítások franciaországi szakértője, a Heero hetven francia síközpont szállásainak energetikai minősítését vizsgálta. A cég megállapította, hogy míg Franciaország teljes területén átlagosan az ingatlanok 16,9 százalékát tartják számon energetika szempontból elavultként, ugyanez az arány a síközpontok köré épült városokban átlagosan 50 százalék. A síelők körében népszerű régiók és szálláshelyek között azonban hatalmas eltérések mutatkoznak. Míg a Jura-hegységben lévő Bellefontaine síparadicsomban csak 15 százalék az energiapazarló szállások aránya, a Déli-Alpokban lévő Isola 2000 központ szálláshelyeinek már 90 százaléka tekinthető energiafalónak. A Vogézek és a Francia-középhegység térségében átlagosan 50 százalék körül mozog az energetikai szempontból 2023–2028 között kiadhatatlanná váló ingatlanok aránya. A jelenségről beszámoló BFMTV ezért arra szólítja fel a téli sportot kedvelő franciákat, hogy igyekezzenek mielőbb kiélvezni a franciaországi síelési lehetőségeket, mert 2023 és 2028 között az energetikai tanúsítványuk miatt kiadhatatlanná vált szállások lassan eltűnnek az ingatlanpiacról, legalábbis addig, amíg a tulajdonosaik nem végzik el a szükséges energetikai átalakítást. Az érintett ingatlanok nagy száma – és az átalakításhoz szükséges időráfordítás – miatt 2028-ig akár az ingatlanok fele is eltűnhet a bérleti piacról.

Forrás: bfmtv.com

Borítókép: a Portes du Soleil sí-üdülőövezet síliftje a franciaországi Chatelben 2020. december 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Keystone)