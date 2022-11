Idézni sem könnyű szó szerint, ahogy a németek leírják a saját helyzetüket

Julian Brandt meglehetősen keresetlenül fogalmazott, amikor a csapat sajtótájékoztatóján felvázolta a szituációt: – Szar helyzetbe kerültünk! – jelentette ki a Borussia Dortmund futballistája, és nem nehéz belátni, hogy ebben a három szóban tényleg összefoglalta a lényeget. Amikor arra emlékeztették, hogy a spanyol válogatott két éve 6-0-ra legyőzte Németországot, azt felelte, hogy az ma már nem számít, és ebben is igaza van, hiszen azóta sok minden megváltozott a csapatnál, elég csak azt megemlíteni, hogy a válogatottnak más a szövetségi kapitánya, Joachim Löwöt Hansi Flick váltotta a kispadon.

Hansi Flick nehéz helyzetben van Fotó: Europress/AFP/Frederico Gambarini

Ugyanakkor az is tény, hogy a kötelező győzelem kényszerével pályára lépő német együttes manapság nem éppen a győztesek megtestesítője, a legutóbbi kilenc meccséből mindössze kettőt tudott megnyerni. Ez annyira így van, hogy a német szurkolókat és a sajtót jobban meglepte a japánok elleni remek első félidő, mint a szünetet követő látványos összeomlás. A németek egész egyszerűen nem bíznak a válogatottjukban, amit jól jelez, hogy az első meccsére mindössze kilencmillióan kapcsoltak az egész országban, ami megdöbbentő, ha azt nézzük, hogy a katasztrofális 2018-as világbajnokság idején ez a szám sohasem csökkent 25 millió alá Németország három csoportmérkőzésén.

Ebben a sajtó szerint közrejátszik a világbajnokság katari megrendezése körüli vita és a karszalagok körüli mizéria, de azt is mindenki elismeri, hogy ennek válogatottnak nem sikerült megnyernie a németek szívét.

– Tudjuk, hogy a szurkolás nem olyan jó, mint amilyet megszoktunk – mondta Kai Havertz, majd a Chelsea játékosa hozzátette: – Ennek ellenére mindenkit arra kérünk, hogy vasárnap este álljon mögöttünk, most minden segítségre szükségünk lesz.

Kai Havertz tudja, gólokat várnak tőle Fotó: Europress/AFP/ Ina Fassbender

Kiszivárgott, hogy a Japántól elszenvedett vereség után komoly vita zajlott az öltözőben, többen egymást vádolták a kudarcért, ám Kai Havertz szerint bár a hangulat nem a legjobb, nincs széthúzás, csupán építő jellegű kritikák hangzottak el, amelyek segítik az előrelépést. Hansi Flick is rengeteg kritikát kapott, elsősorban azért, mert Japán ellen destabilizálta a csapatát azzal, hogy a második félidő közepén lecserélte Gundogant, emellett a sajtó szerint a jobbhátvéd posztján jelentkező gondot is meg kell oldania, esetleg Joshua Kimmich bevetésével Sule helyett, mivel Thilo Kehrer nincs formában, Lukas Klostermann pedig csak most tért vissza a hosszú kihagyás után. Flicknek azonban mindennél jobban szüksége van arra, hogy a támadói beinduljanak.

A német válogatott helyzete szalonképesen fogalmazva így írható le: győzelem vagy bukás Al Khorban.

– A teher mindenki vállán megoszlik – hangsúlyozta Julian Brandt. – Mindannyian meghatározó futballisták vagyunk a klubjainkban, nagy a felelősségünk, de bátran kell nekilátnunk a feladatunknak. Spanyolország hétgólos győzelemmel a háta mögött érkezik a mérkőzésre, de ez nem számít, a helyzetünk sok energiát mozgósíthat bennünk. Kicsivel több mint egy évvel ezelőtt, az Európa-bajnokságon kezdésként kikaptunk Franciaországtól, de aztán a második meccset megnyertük Portugália ellen, szóval a csapat ismeri az ilyen helyzeteket.

Vasárnap este meglátjuk.

Világbajnokság, csoportkör, 2. forduló, E csoport: Spanyolország–Németország 20.00 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: Julian Brandt legfeljebb kínjában mosolyoghat (Fotó: Christian Charisius)

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022