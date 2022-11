Lapozó: Feljelentették a spanyol kulturális minisztert a transzszexualitás népszerűsítése miatt

Feljelentették a spanyol kulturális minisztert a transzszexualitás népszerűsítése miatt

A Keresztény Ügyvédek Egyesülete panaszt nyújtott be a számvevőszékhez Miquel Iceta tárcavezető ellen, amiért 800 ezer euróval támogatta egy transzgyerekekről szóló film, a „Half of Ana” elkészítését. Ezzel együtt feljelentették az ügyészségen a film rendezőjét, Marta Nietot is, amiért népszerűsítette a transzszexualitást a gyerekeknek.

A szervezet elítéli, hogy a film készítői castingot tartottak, melyhez 5 és 9 év közötti transzszexuális vagy nem bináris kiskorúakat kerestek úgy, hogy ezek a kicsik valójában még nem elég érettek az ilyen típusú témakörökben való állásfoglaláshoz.

A castingra mégis olyan gyerekeket vártak ebből a korosztályból, akik már megtagadják biológiai nemüket, sőt esetenként hormonkezelésen vagy műtéten is átestek. Az egyesület szerint a film készítői és a tárca is bűncselekményt követ el azzal, hogy ilyen kicsi gyerekek körében terjeszti a transzideológiát, nem beszélve arról, hogy a projektet közpénzből támogatják.

A jogászok követelik a film és a támogatás azonnali visszavonását is. Saját oldalukon egy petíciót is indítottak, melyet már több mint 25 ezren írtak alá. A film készítői nem hajlandók nyilatkozni az ügyben, a kulturális minisztérium részéről viszont közölték, hogy az ilyen típusú támogatások odaítélésénél sosem veszik alapul a film témáját.

Forrás: europapress.es, abogadoscristianos.es

Borítókép: Miquel Iceta spanyol kulturális miniszter (Fotó: MTI/EPA/Andreu Dalmau)