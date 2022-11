Lapozó: Jövőre tizenöt százalékkal emelkednek a francia háztartások gáz- és villanyszámlái

Jövőre tizenöt százalékkal emelkednek a francia háztartások gáz- és villanyszámlái

A francia kormány 2022-ben vezetett be energiaár-támogatásokat, amelyek mértékét azóta már csökkentette is, így 2023 januárjától és februárjától 15 százalékkal emelkednek majd a háztartások energiaszámlái. Gabriel Attal közpénzekért felelős miniszter a BFMTV stúdiójában került össztűz alá azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a francia kormány miért nem mentesítette legalább a legkisebb jövedelmű családokat a támogatások csökkentése alól, valamint milyen intézkedésekkel ellensúlyozza majd Párizs azt az inflációcunamit, amelyre Michel-Edouard Leclerc, az egyik legnagyobb francia hipermarketlánc tulajdonosa figyelmeztetett még november elején. A miniszter szerint jogi, technikai és alkotmányos okokból is igen bonyolult lenne a villany- és gázszámlákat a jövedelem szintjének megfelelően indexálni. A francia alkotmány ugyanis rögzíti a törvény előtti egyenlőség elvét, miszerint egyetlen egyén vagy csoport sem részesülhet törvény által garantált kiváltságokból. Attal tájékoztatása szerint a francia kormány azonban most mérlegeli annak a lehetőségét, hogy meghatározza azt a gáz- és áramfogyasztási plafont, amely fölött magasabb tarifát kell majd a nagyfogyasztóknak fizetniük. A legalacsonyabb jövedelmű háztartásokat a kormány pedig rendkívüli energiacsekkel segíti, amelynek értéke – a család szociális helyzetétől függően – 100-200 euró között mozog majd. A támogatásra jogosult 12 millió család még idén kézhez kapja a csekket, ami 1,8 milliárd eurójába kerül majd az államkasszának.

Forrás: bfmtv.com

Borítókép: illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)