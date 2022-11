Lapozó: Újraindítottak egy francia szénerőművet

Három nap alatt huszonegyezer illegálisan tartott fegyvert adtak le a franciák

A francia lakosság november 25-e és december 2-a között büntetlenül adhatja le vagy regisztrálhatja engedélyre az illegálisan tartott fegyvereit. A beszolgáltatás és a fegyverek engedélyeztetése – utóbbi csak a lőfegyverekre vonatkozik – az ország egész területén, összesen háromszáz fogadóhelyen lehetséges. Az akciót a francia belügyminisztérium hirdette meg azzal a céllal, hogy csökkentse a magánkézben lévő és engedély nélkül tartott fegyverek tömegét. A belügyminisztérium feltételezései szerint öt-hat millióra tehető a háztartásokban fellelhető fegyverek száma. Az akcióhét első három napján a franciák 21 ezer fegyvernek minősülő eszközt és 600 ezer töltényt adtak le a gyűjtőpontokon. A belügyminisztérium szakemberei további 5500 lőfegyvert regisztráltak és engedélyeztek november 25-e és 27-e között. A nagyobb fegyverek, robbanóanyagok, bombák, nagy kaliberű – 20 milliméternél nagyobb – töltények, lövedékek, gránátok, háborús fegyvernek minősülő eszközök esetén a beszolgáltatónak a megyei prefektúrával kell felvennie a kapcsolatot, ugyancsak a büntetlenség garantálása mellett.

Újraindítottak egy francia szénerőművet

Franciaország újraindította a német határ közeli, Saint-Avold településen található Émile Huchet szénerőművet, amely ezentúl ismét hozzájárul a francia háztartások villamosenergia-ellátásához. Az erőművet idén tavasszal, március 31-én állítottak le, azonban a francia kormány azonnal meg is kérdőjelezte saját döntését, és kilátásba helyezte a létesítmény újraindítását, ha – az aktuális geopolitikai helyzetből fakadó energiaválság, valamint a francia atomreaktorpark részleges kényszerpihenője miatt – Franciaország villamosenergia-termelése és -ellátása veszélybe kerülne. Az újranyitást a francia kormány végül június végén jelentette be. Az energetikai átmenetért felelős minisztérium azonban már akkor hangsúlyozta, hogy az újbóli üzembe helyezés kizárólag az energiabiztonság érdekében, elővigyázatosságból meghozott döntés, és átmeneti lesz: az erőmű a villamosenergia-ellátás szempontjából kritikusnak mondható téli hónapokban marad csak aktív. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a francia kormány továbbra is elkötelezett a szénalapú energiatermelés felszámolása mellett. Az Émile Huchet erőmű több mint félmillió tonna szenet használ majd fel 2023 márciusának végéig. Az erőmű teljes kapacitással üzemelve 600 megawattóra energiát is képes előállítani, amely a Grand-Est régió – a Belgiummal, Luxemburggal, Németországgal határos vidék – otthonainak egyharmadát látja majd el árammal. Az Émile Huchet erőmű újbóli üzembe helyezésével már ismét két széntüzelésű erőmű működik Franciaországban, a másik az Atlanti-óceánhoz közeli lévő Cordemais településen található.

