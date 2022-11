Stratégiai támadás volt az isztambuli merénylet Törökország ellen

A szakértő hangsúlyozta, egyelőre nem tudni, kik állhatnak a merénylet mögött: noha Ankara szerint a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) követte el a támadást, a szervezet ez idáig nem vállalta magára az akciót.

Márpedig ilyenkor, amikor üzenetet akarnak küldeni, akkor a merényletért felelős csoport általában elmondja, hogy ők követték el, és azt is elmondják, hogy miért

– tette hozzá.

Pénzváltó Nikolett, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. Fotó: Gyurkovits Tamás/Migrációkutató Intézet

Pénzváltó Nikolett ugyanakkor arra is rámutatott, miután nem tudni, kik állnak az isztambuli robbantás mögött, az indítékok sem világosak.

A törökök azt mondják, hogy az elkövető Szíriából jött, és a parancsot is Szíriában adták ki az ottani kurd területeken. Elképzelhető, hogy Törökország szíriai jelenléte és műveletei elleni tiltakozásnak szánták, vagy általában csak a kurdok jogaikért akartak így kiállni

– mondta lapunknak a szakértő.

– Mindenkinek a 2015–2016-os események jutnak az eszébe, nem véletlen, hogy nagyok az aggodalmak, hiszen akkoriban több terrortámadást is végrehajtottak Törökországban. Volt, amiket a PKK és volt, amiket az Iszlám Állam vállalt magára. Most is vannak olyan hírek, amelyek szerint az Iszlám Államnak van köze a támadáshoz, ám ezt más szakértők is valószínűtlennek tartják, többek közt az elkövetési mód miatt is a PKK-ra gyanakodnak – magyarázta a Migrációkutató Intézet munkatársa.