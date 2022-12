A tényellenőrök célja a politikai narratíva irányítása

Ezen kívül az európai tényellenőrök 40 százaléka aktivistaként határozta meg magát. Ezek után nem meglepő, hogy az értékeléseikben elsősorban a liberális világnézet érvényesül. Michael Dobbs, a Washington Post tényellenőrző részlegének létrehozója egy dokumentumban be is vallotta, hogy „a politikai tényellenőrzés nem más, mint a politikai narratíva irányításáért folytatott, véget nem érő harc egyik szakasza.” (Michael Dobbs: The Rise of Political Fact-Checking, 2012)

Borítókép: illusztráció (Fotó: YouTube)