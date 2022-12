Börtönnel sújtaná egy szlovák nacionalista szervezet a magyar himnuszt eléneklő képviselőket

Panasszal fordult a Legfőbb Ügyészséghez a Szlovák Értelmiségiek Szövetsége, amiért november végén, a gútai alakuló testületi ülésen Halász Béla polgármester felkérésére a képviselők elénekelték a magyar nemzeti himnuszt. A panaszt a Felvidék.ma helyszíni tudósítására alapozva nyújtották be. Ezzel kapcsolatban tegnap weboldalukon megjelent egy összefoglaló írás arról, valójában mit nehezményeznek.

Eltekintve néhány zavaró ténybeli tévedéstől, ami nyilván a magyar nyelv ismeretének hiánya, illetve a rossz fordításra, vagy szövegértelmezési nehézségekre vezethető vissza, konkrétan és helyesen is idéztek a cikkből. Kiemelték a tudósítás azon részét, amelyben a polgármester, Halász Béla (ők tévesen, nyilvánvalóan az előbb felsorolt okokból úgy gondolják, 16 éve ő a csallóközi város első embere) úgy fogalmazott, egy „büszke város büszke polgármestere kíván lenni. Majd ezt követően felkérte a képviselőket, énekeljék el közösen magyar nemzeti imánkat” – zárójelben megjegyzik, mintegy magyarázatként a szlovák értelmiségi olvasónak, hogy a magyar állami himnuszt más szóval nemzeti imának is nevezik.

Ennek kapcsán a ZIS a következő panaszt nyújtotta be a Szlovák Köztársaság állami jelképeiről és azok használatáról szóló törvény 13. paragrafusának második bekezdése hivatkozva, ami így hangzik:

Az állami himnuszt államünnepek, emléknapok, évfordulók és más jelentős országos vagy helyi jellegű események alkalmával játsszák vagy éneklik; más ország állami himnuszát akkor játsszák, ha jelen van az illető ország hivatalos küldöttsége. Az előző mondat nem érinti a természetes és jogi személyek jogát más ország állami himnuszának játszását vagy éneklését illetően. (torvenytar.sk)

Véleményünk szerint a városi képviselő-testület közfeladatot ellátó szerv, nem természetes vagy jogi személy, és ezért ez a köztestület megsértette a fent említett törvényt, amikor a nyilvános alakuló ülésén egy másik állam nemzeti himnuszát énekelte

– érvelnek.

A szlovák csoportosulás azt is közzétette, szerintük Szlovákia alkotmányának mely pontját sértették meg a himnuszt eléneklők. A kérdéses rész egyébként nagyjából arról szól, hogy a nemzetiségi kisebbségek jogai nem veszélyeztethetik Szlovákia területi egységét és szuverenitását, s nem diszkriminálhatja a lakosság többségét.

A Szlovák Értelmiségiek Szövetsége a honlapján úgy fogalmazott, hogy a magyar himnusz éneklésével bűncselekményt követhettek el, ami szerintük akár öt éves börtönbüntetéssel is sújtható. Éppen ezért felszólították a Szlovák Ügyészséget is a széleskörű és alapos vizsgálódásra, s mielőbbi intézkedéseket javasolnak, s nemcsak személyi, hanem büntetőjogi következményeket is követelnek. A Felvidék.ma hozzátette: a szlovák nacionalisták azt is jelezték, a maguk részéről készek minden segítséget megadni személyesen is a hatóságnak.

Halász Bélát is megkereste a felvidéki portál, aki nem tud arról, hogy bepanaszolták volna.

Hogy pontosan miféle szervezet a ZIS, azt egyelőre nehezen lehet beazonosítani, de annyi biztos, hogy 3800 követővel rendelkezik a Facebookon, s így írnak magukról: a szervezet olyan hazafiakat tömörít, akik aktívan részt vesznek a szlovák társadalom nemzeti jellegének kialakításában. A szervezet erőfeszítéseket tesz Szlovákia „integritásának és területi épségének védelmére, valamint a nemzeti erők egyesítésére”.

A Felvidék.ma idézett egy kommentet is, amely éppen a gútai esetre reflektál: „Deportálni őket azonnal, kicsit mellette vannak, a Duna másik oldalára valók”.