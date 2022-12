Joe Biden szitkozódásától zengett a Fehér Ház

„A Fehér Ház elnöki lakrésze zengett Joe Biden szitkozódásától. Dühös volt és átkozódott, amikor már elnöksége első évében feltorlódtak az illegális bevándorlók a déli határon, amely miatt csak egyre nőtt a kritika az adminisztrációval szemben” – írja Chris Whipple, a The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House (Élete harca: Betekintés Joe Biden Fehér Házába) című könyvében, amely – bár csak január közepén kerül a boltok polcaira – új oldalát mutatja be Joe Bidennek és elnöksége első két évének.

Whipple egy fehér házi vezető tanácsadóra hivatkozva – mint azt a Fox News amerikai hírcsatorna idézi – azt írja: a frusztráció a „megoldások hiányából” fakadt. Hiszen egy maroknyi opció közül lehet választani, de egyik sem tökéletes, mindegyik újabb problémákat szül. „Ez az elnökség súlya” – húzza alá a tanácsadó.

A szerző szerint amíg a kezdetekben Biden elnök a déli határon kialakult helyzet és a Covid-elleni vakcinákkal kapcsolatos hamis hírek miatt vált idegessé és kezdett el szitkozódni, addig ez az utóbbi időben egyéb ügyeket érintő kérdésekben is egyre gyakoribbá vált.

Joe Biden idegessége pedig – mások mellett – abból fakadt, hogy amíg a 2021-es pénzügyi évben 1,7 millió, addig a 2022-esben 2,5 millió illegális határátlépési kísérletet kellett kezelnie az amerikai határőrségnek. A migráció kezelésével pedig Kamala Harris alelnököt bízta meg, aki bár 2021-ben tárgyalt a közép-amerikai országok vezetőivel az együttműködésről és a menedékjogi kérelmek elbírálásáról, valós áttörést nem ért el – sőt, tovább nőtt a migránsok száma.