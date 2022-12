Szigorít Róma, felgyorsult a migránsok érkezése

A római belügyminisztérium szigorításra utaló bejelentése után a civil szervezetek majdnem összes hajója megjelent a Földközi-tengeren, és az elsőként érkezett Life Support nevű hajó a déli partok helyett az északkeleti Livornóban kapott kikötési engedélyt vasárnap. A hajó a következő órákban érkezik meg a toszkánai Livornóba. Az Emergency olasz szervezet panamai felségjelzésű hajójáról van szó, amely hetven személyt vett a fedélzetére a Líbiához tartozó kutatási és mentési tengeri övezetben. Szomáliából, Egyiptomból, Elefántcsontpartról, Kamerunból, Burkina Fasóból és Maliból érkezőkről van szó.

A Life Support engedélyt kapott a kikötésre, de Lampedusa vagy Szicília helyett egy messzebbre fekvő pontot jelöltek ki számára. Ezzel egy időben a német Mission Lifeline szervezet Rise Above nevű hajója a calabriai Gioia Tauróban köthet ki huszonhét szíriaival a fedélzetén. Tengeren tartózkodik a szintén német Sea Eye 4 hajó, amelynek nem jelöltek még ki kikötési helyszínt; hatvanhárom ember van a hajón.

A francia Marseilles kikötőjéből elindult az Ocean Viking is, amelyet az SOS Mediterranée francia szervezet tart fent. A hajónak ez lesz a huszonnegyedik tengeri missziója. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) bejelentette, hogy a Geo Barents nevű, norvég zászlajú hajója, amely az olasz Salernóba több mint kétszázhatvan embert szállított, karácsony után indul újra. Csatlakozni akar hozzá a Humanity 1, valamint a Louis Michel is. Az első, amely a német SOS Humanity szervezet hajója, néhány nappal ezelőtt szállított Bariba 261 embert, szíriaiakat és közép-afrikaiakat. A másik, amelyet német zászló alatt többek között a világhírű grafitiművész, Banksy is finanszíroz, Lampedusára vitt harminchárom egyiptomit.

A Humanity 1 és a Louis Michel jelenleg Spanyolországban várakozik a spanyol Open Arms hasonló nevű hajójával együtt. Bejelentésük szerint még az ünnepek előtt elindulnak. Vízen van már az Open Arms brit felségjelzésű Astral nevű hajója, amely elsősorban a tengert monitorozza.

A civil hajók tevékenysége a karácsonyi ünnepek időszakában mindig erőteljesebbnek bizonyult, de most Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter bejelentése gyorsította fel őket. Piantedosi közölte, hogy még az ünnepek alatt új szabályokat vezetnek be az olaszországi partokra migránsokkal érkező civil hajók számára. A miniszter a hajók lefoglalására, valamint a rájuk kivethető pénzbírság megemelésére utalt. A tervek között szerepel, hogy csak azokat a civil hajókat engedik kikötni, akik a legelső csoport fedélzetre vétele után elindulnak a kikötő felé. Az eddigi gyakorlat az, hogy a civil hajók több napot is a tengeren töltenek, hogy minél több embert tudjanak fedélzetre venni. Róma azt akarja, hogy a migránsok már a hajókon jelezzék az esetleges menedékkérelmet, mivel így a hajót nyilvántartó ország hatáskörébe kerülnek át. Ezenkívül a hajók kikötési pontját nem automatikusan a legközelebbi déli partokon, hanem akár távolabb is kijelölhetik, ami megnehezíti a munkájukat. A belügyi tárca legutolsó, pénteki adatai szerint év eleje óta csaknem 99 ezer ember érkezett a tengeren át Olaszországba.

Borítókép: Az Európai Unióba igyekvő illegális bevándorlók érkeznek a Humanity 1 hajó fedélzetén a délkelet-olaszországi Bari kikötőjébe 2022. december 11-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Donato Fasano)