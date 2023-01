Ausztria és Németország is teszteli a kínai turistákat

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter csütörtökön úgy nyilatkozott: Németország legalább egy gyorsteszt elvégzését kéri indulás előtt az érkezőktől, de a német repülőtereken szúrópróbaszerűen kiválasztott utasokon is elvégzik majd a tesztet, hogy feltérképezzék, a koronavírus melyik variánsa a domináns. Hasonló bejelentést tett az osztrák egészségügyi minisztérium, ám a részletekről később tájékoztatják a lakosságot. Az EU-tagországok közül továbbá Belgium, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Svédország döntött a szigorítás mellett. Az EU közös döntése nem kötelező egyetlen tagállamra nézve sem, maguk dönthetnek saját szabályozásukról.

Drámai a kínai helyzet a Covid–19 miatt

Szerdai közleményében az Európai Tanács azt is ajánlotta a tagállamoknak, hogy a Kínából utazók viseljenek arcot eltakaró maszkot a repülőgépeken, a hatóságok szúrópróbaszerűen teszteljék a repülőtereken az érkező utasokat, illetve ellenőrizzék a repülőgépek szennyvízében a koronavírus koncentrációját.

Ami ma Kínában történik, az drámai

– mondta a napokban Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter. A belga hatóságok már szerdán bejelentették, hogy a Kínából érkező utasok csak a repülőút megkezdése előtt legfeljebb 48 órával elvégzett, negatív eredményű koronavírusteszttel szállhatnak fel a Belgiumba tartó járatokra. A repülőgépek szennyvizét is elemezni fogják új vírusvariánsok után kutatva. A miniszter szerint a kínai esetszámok nem okoznak azonnali kockázatot Belgiumban, köszönhetően a nagyarányú beoltottságnak.

Eltérő statisztikák a Covid–19 okozta halálesetekről

Európán kívül számos másik államban is korlátozzák a kínai turisták számát, miután a távol-keleti országban drasztikusan megemelkedett a koronavírussal megfertőzött emberek száma. Mint lapunk is megírta: Kínában december 7-én szakítottak a korábbi rendkívül szigorú zéró Covid-politikával, a korlátozások felszabadítása után pedig csupán december első három hetében a lakosság 18 százaléka kaphatta el a koronavírus-fertőzést, aminek egyik oka az lehet, hogy a hosszú bezártság után a népesség nem rendelkezik megfelelő immunitással.

Hírügynökségi jelentések szerint mostanra olyan magas lett Kínában a koronavírus miatti napi halálesetek száma, hogy a krematóriumok teljesen megteltek.

A fertőzöttek és halálesetek pontos számáról azonban nincs információ, mivel Peking kizárólag a koronavírus miatt fellépő légzési elégtelenségben elhunytakat veszi figyelembe a halálozási statisztikákban. Hivatalos adatok szerint az 1,4 milliárd lakosú ázsiai országban december óta mindössze huszonhárman vesztették életüket a koronavírus miatt, ezzel szemben az Airfinity brit székhelyű globális egészségügyi adatközlő és elemzőcég szerint Kínában naponta mintegy kilencezren halnak meg Covid–19-ben.

Kína bírálja a WHO-t

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója az információk hiányában érthetőnek nevezte a beutazási korlátozásokat bevezető országok magatartását. A WHO bírálataira reagálva a kínai külügyi szóvivő csütörtökön jelezte: reméli, hogy „a WHO továbbra is a tudomány, az objektivitás és az elfogulatlanság talaján foglal állást a kérdésben, és aktív szerepet játszik a járvány kihívásaira adott globális válaszban”. Peking kedden kritizálta a beutazási korlátozásokat bevezető országokat is, mondván, a politikai megfontolásokból hozott döntések minden tudományos alapot nélkülöznek.

Borítókép: Kínából érkező utasok a londoni Heathrow repülőtéren 2023. január 4-én (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)