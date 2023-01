„Elképesztő és sokkoló” – nyilatkozta a szlovén kormányfő az EP-korrupciós botrányáról

– Ez nagyon nem demokratikus! Az egész rendszer működése determinálta azt, hogy mindez megtörténjen – fogalmazott a brüsszeli Politico hírportálnak Robert Golob szlovén miniszterelnök az Európai Parlament múlt év végén kirobbant korrupciós botránya kapcsán. A politikus megdöbbent, amikor megtudta, hogy korábbi parlamenti képviselők és alkalmazottak milyen rendszert építettek ki. Mint folytatta:

A parlamentben történteket lényegében nem lehetett ellenőrizni, ami számomra nagyon elgondolkodtató.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, még december közepén robbant az elmúlt évtized legsúlyosabb korrupciós botránya, miután őrizetbe vették Eva Kailit, az Európai Parlament volt szocialista alelnökét és másik három embert. A hírek szerint a brüsszeli korrupcióban legalább hatvan uniós politikus lehet érintett, többségük szocialista vagy néppárti. Kailinál és más, hozzá közel álló személyeknél a rendőrök több alkalommal is házkutatást tartottak, három különböző helyen foglaltak le nagy mennyiségű készpénzt. Az egykori görög EP-képviselőnél összesen több mint másfél millió eurót (hatszázmillió forint) találtak. A vádak szerint kenőpénzt és konkrét ajándékokat fogadhatott el Katarból azért, hogy az Európai Parlament az Öböl-menti ország számára kedvező politikai és gazdasági döntéseket hozzon. Mint azóta kiderült, Marokkó is érintett lehet a korrupciós botrányban, Kaili részben az észak-afrikai országtól kaphatta azt a húszmillió eurót, amelyet egy állítólagos panamai bankszámlán találtak.