Deutsch Tamás: Meg kell változtatni a szankciós politikát

– Lelepleződött a brüsszeli korrupciós gépezet – jelentette ki a nemrég kipattant botránnyal kapcsolatban Deutsch Tamás. Megjegyezte, az összes eddig gyanúba keveredett EP-képviselő a szocialista frakcióhoz tartozik, Dobrevék és Ujhelyi, a dollárbaloldal frakciótársai.

– És ez csak a jéghegy csúcsa, brüsszeli források további EP-képviselők érintettségéről beszélnek

– hívta fel a figyelmet az EP képviselő. Hangsúlyozta: a brüsszeli korrupciós gépezetnek véget kell vetni. Szerinte kizárt, hogy brüsszeli bürokrácia és a brüsszelita politikusok ezt a számukra hatalmi-politikai szempontból hasznos rendszert megváltoztassák.

– Ezen a rendszeren csak mi, európai választópolgárok tudunk 2024-ben változtatni. Akkor tudjuk felszámolni ezt a brüsszeli korrupciós gépezetet, ha nem azoknak adunk bizalmat a választásokon, akik eddig ezt a brüsszeli korrupciós gépezetet működtették. Optimisták lehetünk, ez a lelepleződés egy nagy európai fordulathoz vezethet 2024-ben

– emelte ki a delegációvezető.

Ahogy arról lapunk beszámolt, a brüsszeli korrupciós botrány azután robbant ki, hogy Eva Kaili görög szocialista politikusnál, és más, hozzá közel álló személyeknél házkutatások sorozatát tartották, amelyeken összesen több mint másfél millió eurót, azaz 600 millió forintnyi készpénzt foglaltak le a rendőrök. Eva Kailit hónapok óta figyelték, mert azt gyanították, kenőpénzt fogad el Katartól, cserébe azért, hogy az Öböl menti állam számára kedvező gazdasági és politikai döntéseket vigyen át az Európai Parlamenten. Azóta az is kiderült, hogy Marokkó is érintett az ügyben, de az sincs kizárva, hogy újabb arab országok neve is felmerül majd. A hírek szerint a brüsszeli korrupcióban legalább hatvan uniós politikus lehet érintett, többségük szocialista vagy néppárti.

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)