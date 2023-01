Guantánamo: a brutális és drága börtön

Közel 160 nemzetközi emberi jogi szervezet írt levelet Joe Biden amerikai elnöknek a minap, arra sürgetve, hogy kezelje prioritásként az amerikai fennhatóság alatt Kubában működő, a Guantánamo-öbölnél található fogolytábor bezárását. Guantánamo – a fogvatartottak és emberi jogi szervezetek beszámolói alapján – az amerikai központi hírszerző ügynökség (CIA) vallatói és őrei által elkövetett rossz bánásmódról, visszaélésekről és kínzásokról vált „híressé”.

Ez nem a múlt problémája, hiszen Guantánamo továbbra is súlyos károkat okoz az egyre idősödő és betegebb fogvatartottaknak, akiket még mindig határozatlan ideig tartanak ott, többségüket vádemelés nélkül, tisztességes eljárás hiányában. Arra kérjük, hogy cselekedjen azonnal

– írták.

A fogolytábort a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után hozta létre a George W. Bush vezette adminisztráció, mert szükségük volt egy olyan területre az Egyesült Államokon kívül, ahol nem érvényesek az amerikai törvények. Lényegében egy „törvényen kívüli szigetet hoztak létre” – vélik szakértők.

Ez különösen négy hónappal a fogolytábor megnyitása után vált igazzá, amikor Bush elnök azt mondta, a Guantánamóban fogvatartottak nem minősülnek hadifoglyoknak, így nem jogosultak a genfi egyezmény adta védelemre sem – a kijelentést azonban néhány évvel később visszavonták.

Washington a számára „legveszélyesebb” terrorizmussal meggyanúsított személyeket küldte Guantánamóra. Dick Cheney korábbi amerikai alelnök szerint azokat, akik „arra törekednek, hogy több millió amerikait mészároljanak le”.

A börtön brutalitását több beszámoló is alátámasztja. A szaúdi Madzsid Kán – akit az al-Kaidával való kapcsolatai és terrorcselekmények kitervelése miatt börtönöztek be – elsőként számolt be amerikai bíróság előtt a guantánamói fogvatartásáról. Kán szerint a CIA emberei egy deszkára fektették, arcára törölközőt helyeztek, amelyre vizet folyattak ezzel fulladást szimulálva (waterboarding), emellett alvásmegvonást és egyéb kínzásokat, valamint szexuális erőszakot is elkövettek vele szemben.

Könyörögtem, hogy hagyják abba. Ha lett volna bármi információm, már rég átadtam volna nekik

– fogalmazott.

– A fogolytábor öröksége évről évre rosszabb, hiszen az az elnyomást, az igazságtalanságot, a törvénytelenséget, a hatalommal való visszaélést és a határozatlan ideig tartó fogva tartást szimbolizálja – nyilatkozta az idei évforduló kapcsán Manszúr Adajfi, egy korábbi rab az Al Dzsazíra pánarab televíziónak.