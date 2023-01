Hidvéghi Balázs: Az EP új alelnöke jól illeszkedik a korrupt és politikailag manipulált brüsszeli világba

Hidvéghi Balázs elidézte, hogy az Európai Parlamentben Eva Kaili vezetésével szerveztek egy hivatalos programot.

Ennek témája az európai emberek adatait felhasználó szoftver volt, amely a gyermekbántalmazás, gyermekpornográfia kiszűrését célozná bizonyos kulcsszavak vagy adatok alapján – emelte ki, rámutatva: egy amerikai cég bevonása került szóba, ami azt is jelentené, hogy európai emberek tízmillióinak adatai kerülnének egy amerikai cég birtokába és kezelésébe.

Ez iskolapéldája a korrupciónak: külföldi szereplő, ebben az esetben egy nagyvállalat sok pénzért politikai befolyást vásárol választott politikusokon keresztül, akik erre hajlandók – jelentette ki, hozzátéve: egy kiterjedt korrupciós hálózat „bomlik ki a szemünk előtt”. Hangsúlyozta: bízik abban, hogy a belga ügyészség sikerrel folytatja ennek az ügynek a felderítését.

A magyar EP-képviselő az Európai Parlament működésének külföldi befolyástól, korrupciótól való megtisztítására benyújtott javaslatot úgy értékelte: „nesze semmi, fogd meg jól”.

Szerinte ugyanis a brüsszeli korrupciós ügyben az intézményrendszer a korrupt, a megvásárolható, a manipulálható, és ez az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot, illetve egyéb szereplőket is érinti. Rámutatott: ez évek óta látható abból, ahogy manipulatív módon támadnak bizonyos vezetőket, országokat, pártokat, akik és amelyek nem hajlandók beállni ebbe a brüsszeli világba, és mindent kritika nélkül elfogadni.

Hidvéghi Balázs beszélt arról is, hogy a magyar vagyonnyilatkozati rendszert évek óta támadják azért, mert nem elég szigorú. Amikor viszont átvették az európai parlamenti mintát Magyarországon, azt kérték, „álljanak vissza a régire”, ez is meg is történt – idézte fel. Úgy fogalmazott: „jó szívvel javasoljuk” az európai parlamenti képviselőknek, hogy akkor ők is, az egész intézmény álljon át a magyar rendszerre, amely egy szigorúbb, következetesebb, mélyrehatóbb nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő.