Hollik: A magyar baloldal EP-képviselői kapcsolatban állhattak a brüsszeli korrupciós botrány vádlottjával

A brüsszeli korrupciós botrányról szóló híradások alapján „erős a sejtésük”, hogy a „dollárbaloldal európai parlamenti képviselői”, Dobrev Klárától Ujhelyi Istvánig kapcsolatban állhattak a brüsszeli korrupciós botrány első számú vádlottjával, a volt parlamenti alelnökkel, Eva Kailival – fogalmazott Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfői videónyilatkozatában.

Kiemelte, hogy a dollárbaloldal a külföldi befolyásolással kapcsolatos botrányhoz hasonlóan most is tagad, holott Eva Kailival nemcsak munkakörből adódóan ismerhették egymást, de közös Facebook-bejegyzésekkel, fényképekkel és „vigyorgós szelfikkel is megörökítették bajtársiasságukat”.