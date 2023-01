Milliókat fordít Madrid a migránsok visszatoloncolására

Közel 11 millió eurót szán a spanyol kormány az illegális bevándorlók hazatelepítésére. A dél-európai ország belügyminisztériuma bejelentette, hogy két spanyol légitársaságra, a valenciai Air Nostrumra és a mallorcai Iberojetre bízza a migránsok kiutasításának végrehajtását, miután a két cég egy ideiglenes üzleti uniót létrehozva elnyerte az erre a feladatra kiírt pályázatot. A tárca tájékoztatása szerint rajtuk kívül még két vállalat jelentkezett közösen, az Air Europa és a Swiftair, de nem tudtak a kormány igényeinek megfelelő gépeket felmutatni. A Fernando Grande-Marlaska által irányított belügyi tárca mintegy 10,9 millió eurót különített el erre a szerződésre, ami a következő 18 hónapban lesz érvényben. A járatokra szánt díjat a repült órák és a gép típusa alapján számolták ki, így például egy 75 férőhelyes migránsjáratért óránként 9900 eurót fizetnek majd, egy 200 ülőhelyesért viszont már 18 700 eurót. Ehhez még hozzáadódnak a szárazföldi tartózkodásért fizetendő díjak, valamint a reptéri pótlékok is.

Az Iberojet és az Air Nostrum a menetrend szerinti kereskedelmi járatoktól függetlenül indítja majd el a repülőgépeket Spanyolország határain belül és azon túlra is.

Előbbieket arra fogják használni, hogy a bevándorlókat szükség esetén gyorsan át tudják helyezni egyik befogadóközpontból a másikba, utóbbiakat pedig minden esetben azért indítják majd el, hogy a kiutasított, illetve hazatelepítésre váró személyeket visszaszállítsák származási országukba. A gépek mindegyikén rendőri személyzet felügyeli majd a rendet és a biztonságot. A spanyol kormány eddig menetrend szerinti járatokkal szállította haza a kiutasított embereket, de ezt az eljárást két okból is meg akarták szüntetni: egyrészt így nem tudtak tömeges kiutasításokat végrehajtani, másrészt veszélyeztették vele az utasok biztonságát is.

A belügyi tárca tájékoztatása szerint azt nem tudják előre kiszámítani, hogy pontosan hány járat indul el a következő hónapokban, mivel a kitoloncolási eljárások során több tényezőt is figyelembe kell venni, például egészségügyi, gazdasági, politikai, de még időjárási szempontokat is, illetve az is kérdéses, hogy hány új migráns érkezik az országba, akiknek végül nem adnak majd tartózkodási engedélyt.

A kormány múlt héten közzétett statisztikája szerint a spanyolországi illegális bevándorlás 2022-ben 26 százalékkal csökkent, a 2021-es 41 945 főről 31 219 főre.

Az adatok elsősorban azért javultak, mert 28 százalékkal kevesebben használták a tengeri migrációs útvonalakat arra, hogy elérjék a spanyol határt. A Kanári-szigetekre például közel hétezer fővel kevesebb afrikai érkezett. A Marokkóval határos autonóm városok, Ceuta és Melilla adatai azonban sokat romlottak. Melilla statisztikáját ráadásul rontja a júniusi tragikus határostrom is, amelynek során több mint húsz bevándorló – máig tisztázatlan okból és körülmények között – meghalt. A legnagyobb növekedés a ceutai határon történt, ott 48 százalékkal többen léptek be Spanyolországba illegálisan, mint egy évvel korábban.

Borítókép: Bevándorlók tartanak Spanyolország felé (Fotó: Vincenzo Circosta)