Mire lehetnek elegek az Ukrajnának küldött nyugati harckocsik?

Berlin 14 − egy század − Leopard 2 A6 típusú harckocsit fog szállítani Ukrajnának a német hadsereg saját állományából − jelentette be közleményében a német kormány szerdán. A végső cél, hogy más országokkal együttműködve összesen két zászlóaljat (egy zászlóalj három harckocsizó századból áll, tehát 84-et) küldjenek a háború sújtotta országba − áll a tájékoztatásban. A szállítmány mellett Berlin kiképzést, lőszert és karbantartást is biztosít Ukrajnának. A döntés emellett lehetővé teszi más országoknak, hogy a németektől vásárolt Leopardokat Kijevnek adományozzák − ezt alapvetően a német jogszabályok Berlin engedélyéhez kötik. Korábban Lengyelország, Dánia, Finnország, Norvégia, Spanyolország és Portugália is tett erre utaló szándékáról nyilatkozatot. Szerda este pedig Joe Biden amerikai elnök is megerősítette:

31 M1 Abrams típusú harckocsit szándékoznak az ukrán haderő rendelkezésére bocsátani.

A német hadsereg egyik Leopard 2 A6-os páncélozott harci járműve az Iron Wolf 2022-II (Vasfarkas) fedőnevű NATO-hadgyakorlaton a litvániai Pabradében 2022. október 26-án. Fotó: Mindaugas Kulbis

Az oroszok részéről elsőként Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő reagált a hírre, aki szakértőkre hivatkozva azt hangoztatta, hogy az amerikai Abrams és a német Leopard harckocsik Ukrajnának való leszállítása műszaki okokból meglehetősen kudarcos terv, amely túlbecsüli azt a potenciált, amellyel e lépés hozzájárulhat az ukrán fegyveres erők megerősítéséhez.

Ezek a harckocsik 10-12 tonnával nehezebbek, mint az orosz eszközök, olyan páncélzattal rendelkeznek a kritikus részeken, amelynek köszönhetően sokkal komolyabb védelmet tudnak nyújtani

− magyarázta lapunk megkeresésére Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense. A biztonságpolitikai szakértő elmondta, noha a Leopard és az Abrams első modelljeit már a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején hadrendbe állították, az évtizedek során olyan korszerűsítésen mentek át, amelynek köszönhetően ma a világ legmodernebb harckocsijainak számítanak. A körülbelül öt-hét tonnányi pótpáncélzat mellett a Leopard 2 A5 típusától felfele (a legmodernebb változat az A7+) a lövegcső hosszát is megnövelték, ennek köszönhetően pontosabban lehet vele lőni, és jóval nagyobb a páncélátütése. − Fontos kiemelni, hogy a nyugati harckocsikban sokkal fejlettebb a technológia és az elektronika, mint az oroszokban − mutatott rá a szakértő.

Majd kifejtette: a nyugati célzórendszerek jóval pontosabb célzást tesznek lehetővé, valamint a stabilizátorok kifinomultsága miatt kevésbé pattog menet közben a lövegcső.

− Lényegében mindegy, milyen terepen halad a harckocsi, a lövegcsövet rajta tudja tartani a célponton − hangsúlyozta.

M1 Abrams harckocsi egy amerikai hadgyakorlaton. Fotó: Wikipedia

A másik indok, amiért éppen ezeket a típusokat bocsátják az ukránok rendelkezésére, az, hogy ezekből van a legtöbb a világon. A Leopardokból mindent összevetve körülbelül 3600-3800 készült, az M1 Abramsból pedig 10 400. – Ugyanakkor ki kell emelni, hogy nem beszélhetünk nagy mennyiségekről, ami az ukránoknak szánt tankokat illeti − szögezte le Kaiser Ferenc. Az amerikaiak felajánlása egy harckocsizó zászlóalj felszerelésére sem elég, a lengyelek egy századot (14) adnának, akárcsak a németek, a spanyolok pedig negyvenet. Ez messze eltörpül az ukránok ötszáz tankról szóló igénye mellett.

A másik probléma, hogy az ukránok rövid időn belül nem fogják tudni használni ezeket, hiszen előbb ki kell képezni őket erre

− mutatott rá a szakértő. Hozzátette, a Leopardok és az Abramsok teljesen más koncepció alapján működnek, mint az ukrán haderő által eddig használt, szovjet fejlesztésű harckocsik.

− A harckocsiknak még mindig megvan a maga helye és szerepe a modern konfliktusokban − reagált Kaiser Ferenc azokra a − főként a háború elején megjelenő − elemzésekre, amelyek a tankok hatékonyságát vitatták az ukrán frontvonalakon. Támadni megerősített védelemmel szemben csak harckocsi-támogatással érdemes. A tank gyakorlatilag egy jól páncélozott önjáró bunker, ami kilövi a megerősített védelmi állásokat és az ellenség nehéz technikáját − magyarázta. Emlékeztetett arra is, hogy a harckocsik a védelemben is kiemelt jelentőségűek, a mostani szállítmányoknak pedig éppen itt lesz majd nagy jelentőségük.

Tavasszal minden szakértő nagy orosz offenzívára számít, a csapatmozgások is ezt mutatják. A most átadott harckocsiknak legfontosabb feladata ezen offenzíva megállítása lesz

− zárta szavait Kaiser Ferenc.

Borítókép: Leopard 2 A7V típusú harckocsi (Fotó: AFP/DPA/Philipp Schulze)