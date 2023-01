Németország mégis átadja Leopard 2-eseit Ukrajnának

Olaf Scholz német kancellár végül rászánta magát: Németország átadja Leopard 2 tankjainak egy részét Ukrajnának – értesült először a Der Spiegel magazin. Információikat később más német hírügynökségek is megerősítették „kormányzati forrásokra” hivatkozva, ugyanakkor egyelőre hivatalos bejelentés nem érkezett.

Úgy tudják a németek egy század – körülbelül 12-14 darab – harckocsit adnak át a Leopard 2A6 típusból. Ez nem a legújabb, de nem is a legrégebbi, viszont a legelterjedtebb, nagy számban rendelkezésre álló változat.

– Az ilyen szállítások nem sok jót ígérnek, minden bizonnyal nyomot hagynak majd a német–orosz kapcsolatok jövőjén – idézte korábban az MTI Dimitrij Peszkov orosz elnöki szóvivőt, akit arról kérdeztek, hogyan reagálnának, ha Németország átadná Leopardjait.

Már a tény, hogy Németország igent mondott, nagy áttörésnek számít, bár a tankok kis száma miatt nyilvánvalóan nem fog döntő fordulatot hozni a háborúban. Maguk az ukránok is ennek többszörösét, akár 500 harckocsit kértek – ettől ez jóval elmarad. Viszont a precedens megnyithatja az utat mások előtt is. A Der Spiegel úgy tudja, más skandináv szövetségesek is fontolgatják a lépést. Közelebbit nem árultak el, de Svédországban, Finnországban, Norvégiában, Dániában is hadrendben van a páncélos. Korábban Dánia, Finnország, Norvégia, Spanyolország és Portugália is jelezte, hogy csatlakozna egy ilyen kezdeményezéshez.

Éppen kedden pedig Varsó is közölte: hivatalos kérvényt küldtek Berlinbe, hogy engedélyezzék a Leopard 2-eseik átadását Ukrajnának, miután Annalena Baerbock német külügyminiszter vasárnap este úgy nyilatkozott, hogy nem érkezett még engedélykérés, de ha érkezne, nem állnának a kezdeményezés útjába. Az MTI emékeztetett rá: a hadiipari exportról szóló német jogszabályok szerint a német szövetségi kormány engedélye nélkül nem lehet külföldre kivitt harckocsit harmadik országnak átadni.

Közben az Associated Press amerikai hírügynökség úgy értesült: Joe Biden amerikai elnök hamarosan – akár már szerdán – bejelentheti, hogy M1 Abrams harckocsikat küldenek Ukrajnának. Pontos számról vagy az átadás dátumáról egyelőre nem tudtak beszámolni, de hozzátették, hónapokig is eltarhat, mire a szállítás és megfelelő kiképzés után a fegyverek a frontra jutnak.

A (majdnem) legfejlettebb nyugati harckocsik átadásával eleddig azért nem siettek, mert rendkívül nehéz feladat megoldani a logisztikát, karbantartást és kiképzést. Ráadásul az sem elhanyagolható aggály, hogy a korszerű fegyverrendszerek esetleg orosz kézre kerülhetnek.

Ezen kívül eleddig a német külpolitika alapelve volt, hogy konfliktusövezetekbe nem szállítanak fegyvert – bár ezt az elvet má régen felrúgták.

Ugyanakkor az akár előny is lehet, hogy a nyugati fegyvereket az orosz technológia ellen élesben is kipróbálhatják. Az oroszok főként régebbi T–72-eseket és T–90-eseket használnak, viszont ezekből sokkal több van. Önmagukban és ekkora számban a tankok persze nem fognak fordulatot hozni a háborúban, de az a keleti fronton egyértelművé vált, hogy ellentámadáshoz és az orosz túlerő ellensúlyozásához elengedhetetlenek a nehézpáncélosok.

Borítókép: Német Leopard 2-es harckocsi bevetésen (Fotó: Klaus-Dietmar Gabbert)