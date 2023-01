Továbbra is ömleszti a Nyugat a fegyvereket Ukrajnába

Emmanuel Macron francia elnöki minapi bejelentése szerint hamarosan könnyű harckocsikat szállítanak Ukrajnának, így Franciaország lesz az első ország, amely nyugati fejlesztésű harckocsikat küld az ukrán haderőnek. A szóban forgó, AMX–10 RC harckocsi kerekeken, nem pedig lánctalpon mozog, ami nagyon mozgékonnyá teszi. „Régi típus, de erős” – idézett az AFP francia hírügynökség egy katonai szakértőt. Sébastien Lecornu, a francia fegyveres erőkért felelős miniszter tanácsadója szerint a döntés célja, hogy segítsék Ukrajnát felkészülni „egy esetleges tavaszi orosz offenzívára”. Ukrajna fegyverekre vonatkozó kéréseit azonban még mindig nem sikerült maradéktalanul kielégíteni: decemberben ugyanis Kijev hivatalosan egy másik harckocsimodellt, a Leclercet – Franciaország fő harckocsiját – kérte az AMX–10 járművek helyett, amelyek kivonása folyamatban van; utóbbi típust a francia hadsereg fokozatosan Jaguarokra cseréli le.

A brüsszeli Politico mindenesetre a párizsi döntés kapcsán – Michel Goya nyugalmazott francia ezredes és katonai tanácsadóra hivatkozva megjegyzi:

ez más országokat is arra ösztönözhet a közeljövőben, hogy kövessék Franciaország példáját.

„Tettünk egy gesztust… most mi büszkélkedhetünk azzal, hogy mi voltunk az elsők, akik harckocsikat küldtek, bár azok nem azonos osztályúak az Ukrajnában használt harckocsikkal. De a lépés másokra is buzdító hatással lehet” – fogalmazott Goya.

Annyi bizonyos, hogy Párizs ezzel a legnagyobb nyomást Németországra helyezte: ezt jelzi legalábbis, hogy Olaf Scholz német kancellárt a francia bejelentés után szinte azonnal felszólították, hogy Berlin is küldjön Leopard–2 típusú harckocsikat a háborús Ukrajnába. „A kancellária által folyamatosan hangoztatott érv, miszerint Németországnak nem szabad egyedül cselekednie, mostanra teljesen idejétmúlt” – fogalmazott Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a német parlament védelmi bizottságának vezetője az AFP-nek adott interjújában. Hozzátette:

Franciaország ismét felvállalja azt a szerepet, amelyet Németországtól vártak, és egyedül megy tovább.

Macron kormánya egyébként nem határozta meg, hány járművet küld. A francia és az ukrán védelmi minisztérium várhatóan hamarosan tárgyal a felszerelések szállításának részleteiről. Az ukrán haderő azonban nem csak ezeket várhatja: lapunk is írt róla, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök decemberi washingtoni vizitje apropóján Joe Biden amerikai elnök bejelentette, az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Patriot légvédelmi rakétarendszert ad Ukrajnának. Közben Washingtonban továbbra is fontolgatják, hogy M2 Bradley gyalogsági lövészpáncélosokat is küldenek a harctérre; Biden a Reuters szerint egy szerdai sajtótájékoztatón újságírói kérdésre megerősítette, a téma továbbra is az asztalon van.

Egy a Visegrad 24 által közzétett Twitter-bejegyzés szerint ráadásul a török gyártmányú BMC Kirpi MRAP járművek következő szállítmánya is úton van Ukrajna irányába. Ankara tavaly augusztusban már szállított ötven ugyanilyen járművet Ukrajna részére, s akkor azt ígérték, további 150 járművet adnak a háborúban levő országnak – a jelek szerint ezek egy része látható a Romániában készült videófelvételen.

Borítókép: A francia fejlesztésű AMX–10 RC harckocsi (Forrás: Wikipédia)