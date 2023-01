Világraszóló transzilvanikum

– Az akkori körülmények között meddig mert elmenni az ön konfirmáló lelkésze a lelkiismereti és vallásszabadságot a világviszonylatban úttörőnek számító törvény tényszerű ismertetésében?

– Megtalálta a módját, olyan szlogeneket használt, amelyek a hetvenes évek vallásellenes retorikájának is részei voltak. Az antidogmatizmus, a fanatizmus, a türelmetlenség elleni érvek azokban az években is „vállalhatónak” számítottak. Később a teológián tudatosult bennem igazán, hogy Erdély történelmének ez a kimagasló momentuma olyan értéktudat megfogalmazásához segíti az unitárius identitással rendelkezőket – akiket a másságuk, a saját útján járó kisebbségi keresztény egyház léte okán más keresztény felekezetek is megtépáztak néha –, ami egybecsengett azzal az immár 455 éves unitárius történelemmel, amely mindig is kultúra- és értékorientált volt.

Ha megvizsgáljuk az unitarizmusnak a transzilván értékteremtésre gyakorolt befolyását és súlyát, láthatjuk, hogy felekezetünk a hívek létszámát jócskán meghaladó arányban volt jelen Erdély kultúrtörténetében. A vallásszabadság törvényének kihirdetése, az unitáriusokhoz való társítása az unitárius identitás nagyon fontos része.

– Megítélése szerint a mindenkori történetírás és szemlélet is megfelelően tükrözte ezt a hozzájárulást?

– A kommunista időkben éppen az akkori helyzet megpróbáltatásai miatt az ilyenkor szinte óhatatlanul felbukkanó mitizálás jelei is érzékelhetők voltak. A rendszerváltás utáni történetírásnak kellett ezt a történelmi tényt reálisabb, pontosabb, kevésbé mitizált színekben feltüntetnie.

– Az erdélyi, magyar eredetű vallás világvallássá izmosodását az angolszász világban való meggyökerezése is jelentősen segítette. Az ő köreikben milyen jelentősége van a tordai országgyűlés döntése?

– Az angolszász unitáriusok, illetve az unitárius valláshoz köthető más protestánsok körében nagy elismerésnek örvend a tordai aktus, úgy tekintenek rá, hogy a másként imádkozás, gondolkozás iránti tolerancia meghirdetésével ez a törvény világi értelemben is egyfajta alapja a mindenkori demokráciáknak. Ne feledjük, a 16. században a vallási értékrend és gondolkodás meghatározta a közéletet, a közbeszédet, kihatással a társadalom mindenféle intézményére, megnyilvánulására. Ugyanakkor ki kell mondani, hogy ez a törvény a korabeli, vallásilag sokszínű Erdélyben egyfajta békés modus vivendit kívánt biztosítani.

Tulajdonképpen elsősorban arra irányult, hogy a gyülekezeteknek megadja azt a jogot, hogy a gyülekezetek olyan prédikátort, lelkészt válasszanak, aki megfelel a reformáció ama irányzatának, amelyet az illető gyülekezet képvisel.

Ebben az elvben a helyi közösség döntési jogának – mai kifejezéssel élve a szubszidiaritásnak – elve is benne van, hiszen a törvény kimondja, hogy senkit ne kényszerítsen olyan prédikátor elfogadására, aki ellentétes az egyes gyülekezetek hitfelfogásával. A törvény másik nagy többlete: a történelemben máig egyedülálló, hogy egy világi törvénykezés a Bibliára hivatkozik, megalapozottsága pedig egy bibliai igazságra épül, miszerint a hit Isten ajándéka.

– A vallásszabadság törvényének lehetnek-e naprakész értelmezései vagy épp örök érvényűsége révén őrzi csorbítatlan aktualitását?

– A lelkészek számára mindig nagy kihívás a visszatérő, azonos tartalmú ünnepek olyan megjelenítése, értelmezése, amelyben egyrészt megszólal mindaz, aminek évről évre meg kell szólalnia, másrészt minden évben ráfókuszálni az adott ünnepi alkalom egy-egy dimenziójára. Nemcsak karácsony vagy húsvét tartozik ebbe a sorba, a vallásszabadság ünnepe is, hiszen úgy kell megfogalmazni mindazt, ami örök, hogy közben frissességet is vigyünk bele. Mindig törekedni kell felfedezni valami újat, a lelkésszel együtt a hallgatóság, a hívek is. Ezt a célt is követendő rendszeresen a vallásszabadság ünnepének alkalmával hirdetjük meg az adott év tematikáját. Idén a hitélet és lelkiség kérdését készülünk a figyelem előterében tartani, a vallásos élet minél mélyebb, intenzívebb megélésére igyekszünk buzdítani. Azt érezzük ugyanis, hogy ezekben a járvány, háború, létbizonytalanság által megtépázott nehéz időkben csakis Isten, illetve egymás, a közösség felé menekülhetünk.